Occasione imperdibile per acquistare il regalo perfetto durante il Black Friday e il Cyber Monday

Novembre 23, 2022

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sull’immagine o sul link di seguito:

SAN DIEGO, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Con l’avvicinarsi del Giorno del Ringraziamento, le cose certe sono due: il pranzo del Giorno del Ringraziamento e le super offerte del Black Friday e del Cyber Monday. Il Natale è dietro l’angolo e su elago potrai acquistare in anticipo un regalo favoloso per i tuoi cari, o per te! Risparmia il 30% su elago.com dal 21 novembre al 28 novembre.

Per chi ancora non la conoscesse, elago è un’azienda affermata che opera a San Diego (California) dal 2002. Quest’azienda di design crea oggetti utili e belli allo stesso tempo. I designer di elago sviluppano prodotti che loro stessi vorrebbero usare. In questo modo, hanno la certezza che anche i clienti se ne innamoreranno.

La prima idea regalo è la cover che trasforma la tua Apple Pencil in una matita di legno n. 2. È la cover per Apple Pencil più venduta al mondo. Questa cover è disponibile in due versioni, una per ogni generazione di Apple Pencil. Entrambe le versioni sono realizzate in silicone non riciclato, per garantire la massima durata del prodotto. Il silicone è un materiale straordinario, che garantisce una presa eccellente della tua stilo e la protegge dai graffi e in caso di cadute; perfetto per l’uso quotidiano! La sagoma della cover ricorda quella delle classiche matite in legno e rende questo prodotto ergonomico e ideale anche per l’uso prolungato. Ricaricare la stilo è facilissimo, bisogna solo fare attenzione a installare correttamente la cover di seconda generazione affinché la ricarica wireless funzioni; le istruzioni di installazione dettagliate sono disponibili online. Per la linea di seconda generazione sono già disponibili vari colori e modelli in collaborazione, mentre per la linea di prima generazione arriveranno a breve nuovi colori. Aggiungi un tocco di nostalgia e rendi ancora più piacevole lavorare con la tua Apple Pencil.Cover per Apple Pencil 1a generazione elago.com: https://bit.ly/3zPVVXs

Cover per Apple Pencil 2a generazione elago.com: https://bit.ly/3btF1ED

Un’altra idea regalo è la classica cover elago AW5 per tutte le serie di AirPods e Galaxy Buds. La AW5 è stata disegnata pensando alla classica console portatile ed è realizzata in silicone di alta qualità per una protezione ottimale. Questa custodia retrò per console di gioco è perfetta per i gamers, gli appassionati di videogiochi e i collezionisti retrogame. L’AW5 è disponibile nei classici colori grigio chiaro, nero e rosa sabbia.AW5 per AirPods 1 & 2:elago.com: https://bit.ly/3EPZCPn

AW5 per AirPods 3:elago.com: https://bit.ly/3Er3t3V

AW5 per AirPods Pro:elago.com: https://bit.ly/3OwNINC

AW5 per AirPods Pro 2:elago.com: https://bit.ly/3Xj2VFZ

AW5 per Galaxy Buds:elago.com: https://bit.ly/3ElQqRg

elago realizza alcuni dei migliori accessori smart home, compresi i prodotti per Apple TV e Nest. Su elago puoi scegliere tra tante opzioni, dalle custodie per telecomando Apple TV, ai supporti per Apple TV, alle cover per Nest Camera o gli accessori per mettere in risalto il tuo termostato Nest. Il regalo perfetto per la tua casa o per i tuoi cari che desiderano dare un tocco in più ai loro accessori smart home.Accessori Smart home:elago.com: https://bit.ly/3ABK3IC

Il nuovo iPhone 14s è andato a ruba e questo vuol dire che la gente avrà bisogno di nuove cover! Oltre alle classiche cover in silicone, elago propone delle cover esclusive come la cover Pebble realizzata con vere pietruzze! Le cover di elago sono uniche nel loro stile. Tra le altre cover abbiamo Urban Clear, Armor, Glide, Hybrid Clear e MagSafe Silicone. Trova la cover giusta per il tuo iPhone 14s su elago.com.iPhone 14:elago.com: https://bit.ly/3gp1zZz

iPhone 14 Plus:elago.com: https://bit.ly/3OnIzY6

iPhone 14 Pro:elago.com: https://bit.ly/3AySsfD

iPhone 14 Pro Max:elago.com: https://bit.ly/3i0cABc

Hai da poco un Apple Watch o conosci qualcuno che lo ha? elago offre un catalogo esagerato di accessori per orologi. Scegli fra diversi ed esclusivi supporti di ricarica, cinturini lisci e resistenti e accessori unici MagSafe. Qualsiasi cosa ti serva per il tuo orologio, troverai prodotti di qualità senza eguali.Accessori per Apple Watch:elago.com: https://bit.ly/3AyRS1r

elago è prima di tutto un’azienda di design. Il motto dell’azione è “semplice raffinatezza” perché creano prodotti utili e belli al tempo stesso. Tutti i progetti che realizza vengono creati interamente da zero e in sede, per garantire che i prodotti finiti vengano curati nei minimi dettagli e funzionino alla perfezione.elago ha iniziato l’attività nel 2002 a San Diego, in California, ed è stata insignita di numerosi premi internazionali di design, tra cui il premio Spark Awards e il premio Red Dot.

Instagram:@elago.it

Contatto:haein.lee@elago.com