Ocularistica Italiana: eccellenza nella riabilitazione estetica oculare

27 Maggio 2024

(Adnkronos) – Roma, 27/05/2024 – In merito a eccellenze nazionali in campo sanitario parliamo oggi dell’Ocularistica Italiana, che è il centro leader in Italia ed in Europa nella produzione e applicazione di protesi oculari in resina.

L’Ocularistica Italiana nasce come la prima fabbrica italiana di protesi oculari, fondata a Roma nel 1920 da Paolo Modugno con un team per tradizione tutto al femminile.

Da allora, attraverso oltre un secolo di innovazione e sperimentazione di nuove tecnologie, ha accumulato un’esperienza senza pari nel settore. Oggi è un centro di eccellenza dove medici oculisti e oftalmoplastici italiani e da tutta Europa vengono a completare la loro formazione ed è per questo considerata punto di riferimento internazionale.

La simmetria del viso è fondamentale per la nostra identità e autostima sia per chi ha perso un occhio a causa di traumi o malattie sia a causa di malformazioni congenite. L’Ocularistica Italiana offre una possibilità concreta di ristabilire l’estetica oculare proponendo un percorso completamente personalizzato, grazie ad un team specializzato di medici e protesiste. L’obiettivo è quello di restituire ai pazienti la loro autostima e la loro naturalezza, ristabilendo l’armonia del viso.

Le protesi oculari dell’Ocularistica Italiana sono impiegate quando è stato necessario rimuovere un occhio a causa di tumori, traumi o malattie, ma sono anche la soluzione più efficace per ricoprire bulbi sfigurati da malattie, traumi o malformazioni senza necessità di ricorrere alla chirurgia rivestendo un ruolo di fondamentale importanza per la psicologia del paziente. Questo perché sono il risultato di un connubio perfetto tra tecnologia innovativa e tradizione artigianale: sono realizzate su misura con la tecnica francese del “moulage” che garantisce un’ottima mobilità e la migliore tolleranza all’uso e con iridi tridimensionali.

Ogni paziente è unico e l’Ocularistica Italiana lo sa bene. Ecco perché il percorso di riabilitazione estetica oculare viene studiato e personalizzato in base alle esigenze specifiche di ogni persona dal team medico e protesico altamente qualificato.

Una corretta riabilitazione estetica con le protesi oculari dell’Ocularistica Italiana produrrà benefici non solo estetici ma anche psicologici aiutando i pazienti a:

•Ritrovare l’autostima: una protesi ben realizzata permette di sentirsi a proprio agio e sicuri nelle relazioni interpersonali, contrastando l’imbarazzo e la timidezza.

•Migliorare la qualità della vita: la capacità di concentrarsi sulle proprie attività quotidiane e sulle relazioni interpersonali, senza preoccuparsi dell’aspetto estetico porta ad un miglioramento della qualità della vita.

•Socializzare senza barriere: le protesi oculari realistiche permettono di interagire con le persone in modo naturale e spontaneo, abbattendo le barriere sociali, fondamentale nell’integrazione e socializzazione sia dei bambini che degli adulti.

Uno degli aspetti più importanti da sottolineare è che l’applicazione di una protesi oculare è una procedura assolutamente indolore. La protesi è come una grande lente a contatto, che non necessita di nessun intervento chirurgico per essere applicata. I bambini sono in grado di mettere e togliere la protesi senza assistenza dei genitori già dalla prima infanzia.

Con oltre un secolo di esperienza ed una squadra di medici oculisti e protesiste di fama internazionale, l’Ocularistica Italiana rappresenta un punto di riferimento per la riabilitazione estetica oculare. Grazie al suo approccio personalizzato, alla tecnologia all’avanguardia e alla tradizione artigianale, offre ai pazienti la possibilità di ritrovare l’armonia del viso, la fiducia in se stessi e una migliore qualità della vita.

Ocularistica Italiana: un faro di speranza per chi ha perso un occhio.

