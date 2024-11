Odontoiatrica Cremonese: “Paura del dentista? Con la sedazione cosciente intranasale stop all’ansia e allo stress”

26 Novembre 2024

(Adnkronos) – Il centro di Cremona, già all’avanguardia nei trattamenti innovativi che coprono tutti gli ambiti dell’odontoiatria, utilizza questo protocollo con i pazienti odontofobici per alleviarne il disagio. Tra i servizi recentemente introdotti vi sono anche il trattamento delle malattie del sonno e l’analisi posturale.

Cremona, 26 novembre 2024. In Italia, secondo le stime degli istituti di ricerca, circa il 64% delle persone soffre di odontofobia, ovvero la paura del dentista. Non è solo timore di provare dolore, ma si tratta anche di un blocco psicologico che impedisce a molti di sedersi sulla poltrona del professionista e che finisce per condizionare la salute e, più in generale, la qualità della vita di chi ne è colpito.

«La bella notizia è che per i pazienti che soffrono di odontofobia c’è finalmente una soluzione molto efficace e rapida: la sedazione cosciente intranasale, pensata appunto per chi desidera affrontare gli interventi odontoiatrici in tutta serenità», illustra il dottor Oscar Malaguti, professionista nel campo dell’odontoiatria e della chirurgia maxillo-facciale e figura di spicco di Odontoiatrica Cremonese, il centro specializzato nella prevenzione e la cura delle patologie orali che in questi anni è diventato un punto di riferimento affidabile per i trattamenti innovativi in tutti gli ambiti dell’odontoiatria, specializzato nella creazione di protesi e nella chirurgia guidata per gli interventi di implantologia.

«Oggi, la tecnica della sedazione cosciente intranasale – illustra il dott. Malaguti – viene eseguita con un dispositivo particolare, un push nasale che consente di spruzzare il farmaco all’interno del naso per essere inalato dal paziente. La particolarità del protocollo è che, oltre a essere non invasivo e indolore, induce uno stato di profondo rilassamento mantenendo il paziente vigile e collaborativo. Senza dubbio l’esperienza odontoiatrica risulta più confortevole e permette al paziente di affrontare l’intervento senza ansie e paure. I farmaci utilizzati, oltre a rasserenare e ad avere effetti anestetici, “cancellano” il ricordo dell’intervento e vengono smaltiti senza difficoltà nei giorni seguenti. Questa metodologia è davvero utile non solo per i pazienti di tutte le età, ma anche per noi odontoiatri poiché ci facilita il lavoro, soprattutto in presenza di persone ansiose o poco collaborative. L’intervento, dal più semplice al più complesso, diventa quindi più agevole per tutti».

Nel percorso di rinnovamento, il centro di Cremona ha introdotto servizi aggiuntivi di grandissimo interesse: il trattamento delle malattie del sonno e l’analisi posturale.

«Il primo – precisa il dott. Malaguti – è rivolto a chi soffre di apnee notturne e problemi respiratori correlati. Il nostro approccio integrato si basa su una diagnosi accurata che comprende l’analisi dei disturbi e il monitoraggio tramite telemedicina: questo ci permette di individuare la terapia più idonea. L’obiettivo è migliorare la qualità del sonno e prevenire anche eventuali complicazioni sia a breve che a lungo termine come malattie cardio-circolatorie, ictus e disturbi dell’umore».

Il nuovo servizio di posturologia di Odontoiatrica Cremonese è invece rivolto ai pazienti che accusano dolori osteoarticolari spesso causati da posture sbilanciate, asimmetriche o da problemi di malocclusione dentale: «In questo caso – spiega il dott. Igor Sket, odontoiatra ed esperto di posturologia e gnatologia posturale – partiamo da una consulenza di posturologia e kinesiologia per stilare una diagnosi precisa. Una volta individuato il problema, valutiamo le criticità posturali e le eventuali alterazioni nell’allineamento delle arcate dentali per poi proporre le terapie più idonee per riequilibrare l’assetto posturale e ridurre i disagi fisici».

Lo studio Odontoiatrica Cremonese, inoltre, tratta e risolve in pochi giorni la deglutizione atipica infantile, sia nei bambini sia negli adulti: «Questo disturbo – illustra il dott. Sket – provoca palato stretto, denti con possibile cross bite, open bite, affollamento dentale, setto nasale bi deviato, respirazione orale, adenoidi, russamento notturno con difficoltà di respirazione, facies adenoidea, incorretto respiro cranio sacrale, ipossia, labbra secche e screpolate, diminuito sviluppo muscolo scheletrico. Realizzando un apparecchio funzionale e ripristinando la corretta deglutizione tutti questi problemi vengono risolti: alcuni subito o entro 10 giorni, altri con un’evoluzione positiva nel tempo. Il paziente acquista un miglior colorito del viso, le occhiaie diminuiscono, l’apparato muscolo scheletrico si rafforza e, avendo una maggiore disponibilità di ossigeno, il paziente riprende a respirare correttamente con il naso».

L’apparecchio, costruito su misura in un’ora circa, va portato solo 10 notti e per qualche ora durante la giornata affinché la deglutizione fisiologica venga ripristinata permanentemente e tutti i problemi siano eliminati, con i conseguenti benefici fisiologici per il paziente.

Contatti: https://www.odontoiatricacremonese.com/