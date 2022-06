OGGI IL LANCIO DEL NUOVO BRAND HAUS LABS BY LADY GAGA, DALLA SPICCATA VENA ARTISTICA E INNOVATIVA, RICCO DI INGREDIENTI RISPETTOSI DELLA PELLE, IN ESCLUSIVA DA SEPHORA U.S. E CANADA E SU HAUSLABS.COM, UNA RIVOLUZIONE BEAUTY E BIO-TECH

Giugno 10, 2022

EL SEGUNDO, California, 10 giugno 2022 /PRNewswire/ — HAUS LABS BY LADY GAGA, nuovissimo e innovativo marchio di make-up clean e di prestigio che propone prodotti dalla spiccata vena artistica e innovativa, debutta il 9 giugno 2022 in esclusiva presso SEPHORA e hauslabs.com. L’assortimento di makeup clean e colorato, 90 SKU ripartite in sette categorie chiave, promette colore senza compromessi con formule futuristiche e rispettose della pelle, fornite da HausTech. L’assortimento di giugno comprende i rivoluzionari all over paint (per occhi, labbra, guance), bronzer di nuova generazione in gel-polvere, illuminanti extra-radiosi, oli labbra ultra idratanti, e matite labbra coloratissime, eyeliner ecologici in matita gel (in ogni colore immaginabile), oltre alle matite sopracciglia facilissime da usare, e perfettamente studiate, in 5 famiglie di colori. Tutti i prodotti sono creati con gentilezza: clean, cruelty-free e vegani; nel rispetto delle persone, degli animali, del pianeta e della pelle. Il nuovo packaging, primario e secondario, è moderno, chic, orientato alla sostenibilità, intuitivo e codificato per colori.

Il comunicato stampa multicanale interattivo è disponibile qui: https://www.multivu.com/players/English/9056551-haus-labs-makeup-lady-gaga-supercharged-clean-artistry/

HAUS LABS è in vendita SOLO presso hauslabs.com (a livello internazionale), Sephora.com, Sephora.ca e, il 9 giugno, presso 25 negozi Sephora selezionati di California, Florida, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Nevada, New York, Texas e Toronto, Canada (i punti vendita sono disponibili qui). Quest’autunno, Haus Labs proseguirà l’attività, arrivando in 500 negozi Sephora entro la fine dell’anno (con i prodotti di lancio e tre nuove categorie, arrivando a oltre 145 SKU). Successivamente, seguendo i piani di espansione futura, i prodotti saranno distribuiti a livello globale.

“Sono estremamente entusiasta di annunciare che stiamo portando una linea di makeup clean nuovissima, ricchissima e piena di inventiva artistica, in quel luogo che mi ha ispirato per anni: SEPHORA! Noi di HAUS LABS crediamo che l’arte del makeup sia per tutti e nessuno dovrebbe essere costretto a danneggiare la propria pelle o sacrificare i propri principi e valori per esprimersi con prodotti ad alte prestazioni. Il futuro è bello.” – Lady Gaga, Founder of Haus Labs

“Per creare prodotti ottimi per il consumatore occorrono tempo, test, apprendimento e tanto impegno verso l’innovazione. Sono molto orgoglioso di questa nuova era del marchio e del nostro incredibile team. Insieme ad Haus of Gaga, abbiamo costruito qualcosa di unico e speciale. Abbiamo ricevuto grande sostegno dai nostri investitori e dal nostro partner retail in esclusiva, SEPHORA. Non vediamo l’ora che i consumatori possano provare in prima persona HAUS LABS”.- Ben Jones, CEO di Haus LABS

In pieno stile Lady Gaga, il caposaldo del marchio è l’innovazione. Tutti i prodotti hanno formule futuristiche ad alta tecnologia, ad alte prestazioni e ad alta pigmentazione, nonché testate sotto stress “nella vita e in laboratorio”. Gli ingredienti del marchio, novità assolute sul mercato, in attesa di brevetto e/o brevettati, includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Arnica fermentata in attesa di brevetto, all’860% più potente di quella tradizionale (per ridurre infiammazione e arrossamenti). L’Arnica fermentata è un’idea nata dal fatto che Lady Gaga stessa usa da moltissimo tempo l’arnica per contrastare il dolore cronico.

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI:

“Abbiamo costruito HAUS LABS affinché fosse un’organizzazione all’avanguardia, ispirata dall’innovazione, guidata da persone con grandi IDEE e un grande cuore. Abbiamo anche creato cinque nuovi reparti! Ogni singolo punto di contatto con i consumatori è net-new: dalla nostra strategia al DNA del marchio, dal nostro nuovo linguaggio visivo del marchio, fino ai social e ai punti di distribuzione, non abbiamo lasciato nulla al caso. Il nostro obiettivo è proporre storie ricche e profonde basate su prodotti clean, che si distinguono per colori senza compromessi, inclusività ed espressione artistica nel makeup, a tutti i livelli. Siamo entusiasti per tutte le novità, ma anche per l’opportunità di portare nuovi clienti a SEPHORA, compreso un crescente pubblico di uomini che indossano makeup. HAUS LABS è pronta a volare in orbita con il nostro esclusivo partner, SEPHORA, rivenditore con cui ho collaborato negli ultimi 12 anni battendo record e creando brand globali. Finora HAUS LABS ha riscontrato grande entusiasmo, ed è solo l’inizio”.- Kelly Coller, Chief Marketing Officer di Haus Labs

HAUS LABS è certificata Clean, ma il nostro impegno va ben oltre la rinuncia a oltre 2.700 ingredienti discutibili: diamo la priorità a sicurezza, qualità, prestazioni e sostenibilità per ottimizzare le prestazioni con la cura della pelle, la scienza e l’innovazione. Il marchio è anche certificato Clean at Sephora. Inoltre, HAUS LABS sarà completamente carbon neutral entro il 2027. Ci impegniamo attivamente a utilizzare, laddove possibile, materiali riciclati come vetro, alluminio, cellulosa e materiali riciclati post-consumo, oltre a carta certificata FSC, proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, per ridurre il nostro impatto sul clima. Per ulteriori dettagli su clean e green, visitare hauslabs.com.

HAUS LABS BY LADY GAGA // @hauslabs // hauslabs.com // #haus labs #cleanhaus

HAUS LABS BY LADY GAGA è un nuovo marchio di make-up CLEAN che si distingue per innovazione, proponendo prodotti ad alta tecnologia, ad alte prestazioni e a elevata pigmentazione, brevettati, novità assolute sul mercato o in attesa di brevetto, arricchiti con ingredienti benefici per la pelle, all’interno di confezioni chic e sostenibili. HAUS LABS celebra la bellezza per tutte le età, forme, dimensioni, colori, generi, identità e abilità artistiche. Creato con gentilezza: clean, cruelty-free e vegano. ONLY at Sephora U.S. and Canada and hauslabs.com, where $1 from every purchase goes to Lady Gaga’s Born This Way Foundation, supporting mental health.