Oknoplast torna in TV con lo spot”Un pezzo di Design al prezzo di una finestra”

28 Febbraio 2025

– Milano, 28 febbraio 2025 – Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, Oknoplast riporta in onda, a partire dal 2 marzo 2025, la campagna multicanale che ha conquistato il pubblico nel 2024. Il claim “Un pezzo di Design al prezzo di una finestra” torna a raccontare il valore della finestra come elemento di design all’interno di una casa e il suo perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, ponendo Oknoplast come il leader indiscusso nel settore dei serramenti in Italia e in 11 mercati europei.

La campagna coordinata riprende il format apprezzato nel 2024 e lo declina nuovamente su tutti i canali: TV, radio, stampa online e offline, e ovviamente mondo digital. In una casa moderna ed elegante, una giovane coppia mostra come le finestre Oknoplast non siano solo semplici serramenti, ma veri e propri elementi di design che valorizzano l’ambiente domestico. Infatti, oltre alle caratteristiche tecniche e i materiali di qualità utilizzati c’è molto di più.

Lo spot sarà ripreso in due flight – il primo dal 2 al 22 marzo e il secondo dal 28 settembre al 19 ottobre 2025 – nelle sue diverse versioni da 30 e 15 secondi. La campagna sarà on air per 3 settimane su diverse emittenti come Rai, La7 e DAZN. Ma la presenza di Oknoplast non si ferma alla TV: la campagna proseguirà con una pianificazione capillare su stampa di settore – online e offline – e parallelamente su diverse emittenti radiofoniche, tra cui Radio Mediaset, Radio Manzoni e le radio Rai. Il mondo digital, ovviamente, continuerà a essere una parte fondamentale della strategia del brand per intercettare il target di riferimento e raccontare prodotti, filosofia e azienda.

Con questa iniziativa, Oknoplast rinnova il suo impegno a spingersi sempre oltre, offrendo soluzioni moderne, di qualità e dal design raffinato, in grado di rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento e sofisticato, tramite una solida rete di Rivenditori in tutta Italia.

