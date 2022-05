Olioevo.eu, lo sviluppo sostenibile dell’Olio Extravergine di Oliva

Maggio 19, 2022

(Milano, Adnkronos) – Milano, 19 Maggio 2022. Il cambiamento culturale nel mondo imprenditoriale è possibile. Questo il messaggio che arriva da Olioevo.eu, marketplace dedicato all’Olio Extravergine d’Oliva che racconta l’eccellenza delle DOP, della qualità delle colture dell’olivo e della tradizione agroalimentare italiana.

Oggi la sostenibilità aziendale è al centro del dibattito pubblico essendoci una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori e degli imprenditori sul tema. Per questo l’azienda Made in Italy dedicata all’olio ha scelto una combinazione virtuosa di sviluppo sostenibile riguardante l’ambiente e il sociale per generare valore nel lungo termine.

Sostenibilità ambientale

I principi cardine che hanno portato Giuseppe Letteriello e Salvatore de Giorgi a sviluppare la piattaforma di e-commerce dedicata all’olio sono stati l’eco-sostenibilità e l’eco-compatibilità, caratteristiche centrali per selezionare i partner con i quali collaborare e da presentare ai propri clienti. Tutti i prodotti presenti sul marketplace sono stati infatti scelti sulla base di alcune regole precise, così da assicurare la qualità dei prodotti messi in vendita.

La sostenibilità è uno dei requisiti fondamentali. Le aziende agricole partner di Olioevo non impattano in maniera invasiva sull’ambiente. Questo vuol dire ridurre al minimo lo spreco di risorse idriche, utilizzare materiali riciclati e riciclabili, affidarsi alle nuove tecnologie per lo sviluppo di un’agricoltura biologica e biodinamica. L’attenzione rivolta ai metodi di produzione ha un doppio beneficio: da una parte la salvaguardia dei territori, dall’altra prodotti di alta qualità e genuini, difficilmente reperibili nella grande distribuzione. “Siamo orgogliosi delle aziende agricole presenti nel nostro store – affermano Salvatore e Giuseppe – Tutti i nostri prodotti sono Extravergine d’oliva, DOP o IGP, marchi riconosciuti e garantiti dall’Unione Europea. I rapporti diretti che abbiamo con i produttori ci permettono di conoscere il ciclo vitale della merce, così da poterne garantire la qualità e le pratiche produttive corrette. Vogliamo che coloro che acquistano attraverso il nostro sito siano soddisfatti in termini di gusto ma anche per aver fatto una scelta di consumo nel rispetto degli altri e dell’ambiente”.

Il rispetto del lavoro

Quando si parla di sostenibilità non si intende solo attenzione per l’ambiente. La sostenibilità si esprime anche nel valore che si genera contribuendo alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo socioeconomico delle comunità dove le imprese operano. “Per noi è anche importante sostenere tutte le aziende che hanno rispetto per il lavoro. Oggi si parla molto di sfruttamento della manodopera, discriminazione del lavoro femminile, lavoro in nero. Sono tematiche finite tristemente sotto le luci della ribalta. Dare la possibilità alle aziende agricole che ogni giorno, eticamente, combattono queste pratiche offensive e illegali per noi è importante. Solo dando il buon esempio si possono raggiungere risultati” concludono i founder di Olioevo.

Risultati tangenti

Risultati che si ottengono soprattutto attraverso la dedizione per un lavoro attento e meticoloso. I punti di forza sono la filiera corta, che permette di stabilire un contatto diretto tra produttore e consumatore, e la scelta di concentrarsi su aziende medio-grandi con le quali è possibile stabilire relazioni di reciproco rispetto e approfondita conoscenza.

Ad oggi su Olioevo.eu è possibile trovare più di 250 etichette di prodotti selezionatissimi Made in Italy. “Olioevo ha solo un anno di vita e sempre più produttori stanno scegliendo di affidarsi al nostro marketplace che offre visibilità, attraverso il sito web ed i social, e occasioni di contatto con i clienti”. E gli stessi clienti, i quali ogni giorno acquistano oli Extravergini di Oliva, confermano il trend che su determinati alimenti la qualità non può essere sottovalutata. Una sfida per la crescita di un intero sistema.

