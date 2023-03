Oltre 90 mila prodotti corredati da sconti fino al 70%, Farmaciauno è la farmacia online leader in Italia

Marzo 8, 2023

(Milano, 8 marzo 2023) – Milano, 8 marzo 2023 – Attiva nel settore dal 2014, Farmaciauno (www.farmaciauno.it) è la farmacia online autorizzata dal Ministero della Salute numero uno nel nostro Paese che permette di acquistare, nello spazio di qualche istante, migliaia di soluzioni per la propria salute e il proprio benessere, dai medicinali da banco agli integratori alimentari. Una proposta completata da riduzioni fino al 70%, spedizioni rapide con corriere espresso e un preparato team di assistenza.

La mission di Farmaciauno, farmacia online miglior prezzo, è quella di offrire al proprio pubblico prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di elevata qualità, a prezzi competitivi. Il calendario dell’azienda, infatti, è regolarmente scandito da sconti e vantaggiose promozioni, che consentono di tagliare i prezzi di listino ufficiali fino al 70%.

Il catalogo digitale annovera più di 90.000 prodotti, espressione dei top brand del settore. La pratica suddivisione per categorie rende facile l’individuazione dell’articolo che si stava cercando. Per ciò che riguarda le alternative, s’incontrano medicinali, integratori alimentari, parafarmaci, rimedi per carenze e molteplici problematiche, nonché prodotti di veterinaria, cosmetici e soluzioni per il personal care.

È prevista l’opzione di spedizione a costo zero e le consegne sono portate a termine da corriere espresso, in 24/72 ore. Senza dimenticare che per gli ordini di oltre 10 euro i costi di gestione sono di appena un euro. Nell’eventualità di un acquisto errato è previsto il reso gratuito e viene applicata la politica “soddisfatti o rimborsati”.

Insieme alle spedizioni celeri viene garantita anche un’assistenza multi-canale, da parte di un team di professionisti. È in grado di supportare il cliente durante ogni fase di permanenza online, fornendo consigli ed indicazioni preziose. Il servizio di customer care è raggiungibile tramite numero di telefono, chat online e indirizzo e-mail dal lunedì al venerdì tra le 9:00 e le 17:00.

In più, l’utente ha l’opportunità di richiedere consulti diretti con un Farmacista, usufruire di video consultazioni e compilare quiz online. Il merito è di una piattaforma user-friendly, concepita per ricreare la medesima fiducia che lega consumatore e farmacista nella farmacia tradizionale.

Ad impreziosire ulteriormente l’offerta giunge il Blog ufficiale di Farmaciauno. Qui, si possono trovare diversi articoli di approfondimento, spunti e suggerimenti interessanti per la propria salute e per il proprio benessere.

Quanto alle modalità di pagamento previste, sono sinonimo di sicurezza e massima trasparenza. L’utente può infatti scegliere tra carte di credito, bonifico bancario anticipato, PayPal e contrassegno. Infine, come autorevole biglietto da visita per Farmaciauno giungono gli oltre 108.000 feedback certificati da Feedaty, che registrano l’eccellente punteggio medio di 4,8/5.

Per il tuo benessere scegli la proposta di www.farmaciauno.it e approfitta degli sconti fino al 70%. L’iscrizione alla newsletter riserva un buono da 5 euro da spendere per il prossimo acquisto!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency