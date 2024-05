Oltre i limiti dell’AI: le applicazioni SEOZoom per la SEO e gli e-Commerce

3 Maggio 2024

(Adnkronos) – Napoli, 03 maggio 2024 – “L’intelligenza artificiale basa la sua conoscenza sul passato, mentre l’essere umano può costruire il futuro”. È con queste efficaci parole che Ivano Di Biasi, CEO e co-founder di SEOZoom, descrive il panorama attuale del marketing digitale e dell’e-Commerce, diviso tra la fascinazione per l’intelligenza artificiale (AI) e la necessità di comprendere e sfruttare adeguatamente questo strumento.

Le tecnologie AI possono essere un potente alleato nella fase analitica del marketing, perché possono analizzare rapidamente grandi quantità di dati di mercato e aiutare a prevedere i bisogni e le intenzioni di acquisto dei clienti. Tuttavia, come sottolinea Di Biasi, i modelli generativi come ChatGPT, Gemini e Claude hanno limiti noti, tra cui scarsa originalità, mancata ottimizzazione SEO e difficoltà di adattarsi al tono di voce e allo stile richiesti.

Proprio per questo SEOZoom, il primo software di Search Marketing completamente italiano, si pone come pioniere nell’integrazione dell’AI nel marketing digitale, con strumenti che superano queste criticità e integrano prompt SEO-oriented che guidano l’AI a generare contenuti con un focus mirato.

“La nostra intuizione innovativa è far ragionare l’AI su dati specifici, non lasciarla generare in maniera aperta, in modo da ridurre le allucinazioni e da creare contenuti più mirati e accurati”, spiega Di Biasi. In concreto, il software istruisce l’Intelligenza Artificiale con dati SEO e insight di ciò che sta piacendo a Google dei competitor meglio posizionati: non solo contenuti, ma anche la struttura delle informazioni, argomenti trattati e tono di voce, così da adattare le risposte a ciò che serve davvero per avere successo online.

Questo metodo fa anche superare un altro problema comune nella produzione di contenuti testuali per e-Commerce: l’AI generativa tende a creare testi informativi e quasi accademici, mentre per i siti attivi nel commercio online è necessario un focus orientato appunto alle vendite, all’aspetto commerciale. Con AI Writer di SEOZoom, allora, diventa “possibile generare un testo SEO perfetto in pochi secondi su qualsiasi argomento, strutturato per rispondere nella forma e nei temi trattati alle urgenze informative del pubblico che esegue una ricerca su Google, con il tono giusto e il taglio adatto, anche per intenti transactional e commercial che interessano gli e-Commerce”.

In un’epoca in cui l’AI è sulla bocca di tutti, l’Italia si trova a un bivio: da una parte, la promessa di una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i dati e i clienti; dall’altra, la realtà di un’adozione ancora timida, con solo il 18% delle PMI italiane che ha integrato l’AI nei propri processi. Inoltre, la mancanza di conoscenza e il tempo necessario per l’apprendimento rappresentano ostacoli significativi e il 77% degli italiani esprime preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda l’impiego nel settore e-commerce.

L’approccio di SEOZoom vuole quindi essere propositivo: utilizzare e far utilizzare l’AI come un complemento all’ingegno umano, sfruttando la sua capacità di analisi e comprensione per arricchire le strategie di marketing degli e-Commerce. In questo modo possiamo “usare l’AI come motore di ragionamento e di comprensione per accompagnare il nostro lavoro”, conclude Ivano Di Biasi.

