5 Marzo 2025

— Huawei lancia il framework R-A-A-S basato sull’intelligenza artificiale per accelerare la trasformazione digitale e intelligente completa degli istituti finanziari nell’era dell’intelligenza artificiale

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ — Al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona del 2025, Huawei ha presentato la sua proposta di valore “Oltre il digitale, la resilienza conferisce potere alla finanza basata sull’intelligenza artificiale” e ha lanciato un framework R-A-A-S (Reliability, Availability, Autonomy, and Security, ossia affidabilità, disponibilità, autonomia e sicurezza) basato sull’intelligenza artificiale. Sfruttando i prodotti, le soluzioni e i servizi TIC di Huawei, questo framework mira ad aiutare gli istituti finanziari a creare infrastrutture estremamente resilienti e ad accelerare la loro completa trasformazione digitale e intelligente nell’era dell’intelligenza artificiale.

I progressi del settore finanziario nell’era dell’intelligenza artificiale

Jason Cao, CEO di Huawei Digital Finance BU, ha dichiarato nel suo discorso di apertura al forum finanziario di Huawei: “Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è inarrestabile e l’innovazione finanziaria non finisce mai. Il settore finanziario globale è passato dal digitale all’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale viene integrata nei principali flussi di lavoro finanziari, trasformando profondamente front, middle e back office e le architetture. Tuttavia, l’intelligenza artificiale pone anche sfide senza precedenti alle infrastrutture finanziarie. Senza un’adeguata resilienza, la transizione dal digitale all’intelligente è impossibile. Dobbiamo cogliere le opportunità che l’intelligenza artificiale offre per l’innovazione aziendale, potenziando al contempo la costruzione di infrastrutture per garantire la resilienza nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Oltre il digitale, la resilienza conferisce potere alla finanza basata sull’intelligenza artificiale

Nel suo discorso inaugurale al forum, Alvin Feng, direttore del marketing globale e delle vendite di soluzioni di Huawei Digital Finance BU, ha osservato: “Il rapido progresso dell’intelligenza artificiale crea sia opportunità che sfide, che richiederanno standard infrastrutturali più elevati. Sulla base degli obiettivi dei 4 zeri (zero tempi di inattività, zero attese, zero fiducia, zero contatti) annunciati all’MWC del 2024, Huawei rilascia il framework R-A-A-S basato sull’intelligenza artificiale. Tale framework costituirà una base digitale estremamente resiliente per la finanza, dotata delle quattro caratteristiche di affidabilità, disponibilità, autonomia e sicurezza”.

1. L’affidabilità garantisce una perdita di dati pari a zero grazie all’archiviazione multicopia, alla sincronizzazione in tempo reale e al coordinamento tra domini di archiviazione, elaborazione e rete.

2. La disponibilità riduce al minimo le interruzioni del servizio con database basati su celle, cluster di microservizi e servizi cloud multicentrici e multiattivi, garantendo una disponibilità del sistema pari al 99,999%.

3. L’autonomia garantisce zero errori umani, l’individuazione dei guasti in 1 minuto, la localizzazione dei guasti in 5 minuti e la rettifica dei guasti in 10 minuti. In ambienti informatici sempre più complessi, le nostre tecnologie di gemelli digitali e intelligenza artificiale consentono simulazione, osservazione, localizzazione e rettifica intelligenti, formando un sistema AIOps su più fornitori e domini, tra cui cloud, rete e sicurezza.

4. La sicurezza consente un sistema di difesa approfondito basato sull’intelligenza artificiale, attraverso la collaborazione terminale-edge computing-cloud, la collaborazione cloud-archivio-rete e la gestione unificata dei criteri di sicurezza. Questo sistema è in grado di individuare e bloccare rapidamente gli attacchi informatici nel giro di pochi secondi, garantendo la sicurezza dei dati.

Huawei fornisce servizi di progettazione di framework R-A-A-S basati sull’intelligenza artificiale, nonché soluzioni di prodotti full-stack, tra cui elaborazione, archiviazione, rete e cloud, per aiutare i nostri clienti finanziari a creare infrastrutture estremamente resilienti nell’era dell’intelligenza artificiale.

Ad oggi, Huawei serve 53 delle 100 principali banche del mondo, coprendo oltre 3.700 clienti finanziari in oltre 80 paesi e regioni.

Per ulteriori soluzioni finanziarie intelligenti di Huawei, visitare:

https://e.huawei.com/en/industries/finance

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2633246/image_986294_45739112.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2633247/image_986294_45739127.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oltre-il-digitale-la-resilienza-conferisce-potere-alla-finanza-basata-sullintelligenza-artificiale-302392362.html