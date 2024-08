Omio mette al centro la flessibilità e la libertà dei viaggiatori con Omio Flex, in collaborazione con il partner insurtech Companjon.

27 Agosto 2024

– BERLINO e DUBLINO, 27 agosto 2024 /PRNewswire/ — Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, aerei, autobus e traghetti leader a livello globale, annuncia oggi il lancio di Omio Flex, un’opzione che offre la possibilità di annullare i biglietti di viaggio. Omio Flex consentirà ai possessori di biglietti di treni, autobus e traghetti di cancellare il proprio viaggio, qualsiasi sia il motivo e fino a due ore prima della partenza. In caso di cancellazione, il cliente riceverà un rimborso fino all’80% del prezzo del biglietto acquistato.

I clienti Omio possono usufruire di Omio Flex selezionando l’apposita opzione al momento del pagamento, oppure aggiungendola alla loro prenotazione dalla pagina Configurazioni del biglietto. Se in seguito decidono di non viaggiare, possono cancellare il biglietto dalla pagina Gestisci la tua prenotazione. Il rimborso viene pagato direttamente al cliente da Omio.

L’integrazione di Omio Flex è resa possibile dalla partnership di Omio con Companjon, azienda leader nel settore insurtech. Companjon avrà la funzione di portatore del rischio, assicuratore e gestore della polizza che prevede la soluzione di “annullamento per qualsiasi motivo”, integrando la sua tecnologia avanzata con la piattaforma di prenotazione Omio e garantendo un’eccellente esperienza cliente agli utenti Omio.

Veronica Diquattro, Presidente B2C Europe di Omio, ha dichiarato: “Noi di Omio lavoriamo con l’obiettivo di offrire esperienze di viaggio funzionali, convenienti e multimodali ai viaggiatori di tutto il mondo. La nostra collaborazione con Companjon segna un importante risultato in questo senso, in quanto ci consente di offrire ai nostri clienti livelli ineguagliabili di flessibilità e praticità. Guardando al futuro, intendiamo proseguire la nostra collaborazione con Companjon, impiegando le tecnologie avanzate e le preziose informazioni sui dati di cui disponde l’azienda per ottimizzare Omio Flex e rispondere così alle esigenze in costante evoluzione dei nostri utenti.”

Matthias Naumann, CEO di Companjon, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere partner di fiducia di Omio e di poter aiutare l’azienda a ottimizzare l’esperienza cliente a livello internazionale attraverso la totale flessibilità offerta dalla nostra soluzione unica di “annullamento per qualsiasi motivo”. Omio Flex è in linea con le aspettative dei clienti e alza gli standard del settore dei trasporti in generale. Ci congratuliamo con Omio per il suo approccio focalizzato sul cliente e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme all’ottimizzazione di Omio Flex, con opzioni come la protezione di viaggio personalizzata per ogni utente Omio a livello globale.”

Companjon, fondata nel 2020, mira a cambiare l’idea di assicurazione. L’azienda ha registrato una rapida crescita nell’ultimo anno, lanciando una serie di soluzioni insurtech modernizzate e parametriche con brand riconosciuti a livello globale nei settori degli eventi e dell’intrattenimento, della mobilità, dell’e-commerce e del fintech. La struttura impareggiabile delle sue soluzioni sfrutta le tecnologie più recenti, come il machine learning e l’intelligenza artificiale, per soddisfare le necessità dei clienti dei suoi partner commerciali in 32 Paesi in Europa e Nord America.

Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all’interconnessione di Omio e Rome2Rio, siamo la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale e supportiamo i nostri clienti nel loro desiderio di esplorare l’Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, aereo e traghetto. Omio collabora con oltre 1.000 fornitori di servizi di trasporto e offre la possibilità di prenotare in 21 lingue e pagare in 26 valute diverse. Negli ultimi dieci anni ha venduto oltre 33 milioni di biglietti. Il Gruppo Omio vanta un team di oltre 400 persone provenienti da più di 50 Paesi, con uffici a Berlino, Praga, Melbourne e Londra. Insieme, lavoriamo ogni giorno per realizzare la nostra visione e aiutare i nostri clienti a vivere viaggi capaci di ispirare. Maggiori informazioni su omio.com.

Companjon è una start-up leader nel settore insurtech B2B2C, specializzata in assicurazioni integrate completamente digitali e basate sull’intelligenza artificiale. Le sue moderne soluzioni assicurative end-to-end consentono alle aziende di soddisfare le necessità dei loro clienti e di incrementare il proprio valore grazie a una maggiore fedeltà al brand e a nuove opportunità di guadagno accessorio. Companjon progetta, sviluppa e sottoscrive le sue soluzioni assicurative a prezzi dinamici su una piattaforma basata al 100% sul cloud in grado di emettere 32.000 polizze al secondo, di integrare facilmente i gateway API e di sfruttare le tecnologie più recenti e avanzate. È stata riconosciuta come una delle migliori aziende insurtech da CNBC nel 2024, e come una delle compagnie insurtech più innovative al mondo da FinTech Global per tre anni consecutivi (2021-2023).

Companjon mira a cambiare l’idea di assicurazione, creando esperienze funzionali e positive proprio quando le cose non vanno come previsto, con l’obiettivo di essere presente quando accadono le “cose della vita”. La società è registrata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.

