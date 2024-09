Omne Vivum: Dall’uovo cosmico alla risonanza della materia

6 Settembre 2024

(Adnkronos) –

Verona, 6 settembre 2024. Marmomac 2024, il principale evento fieristico dedicato all’industria del marmo e delle pietre naturali, sarà teatro di un’installazione unica e affascinante: Omne Vivum, un padiglione esperienziale progettato dall’architetto e designer Giacomo Garziano, founder dello studio GG-loop, per la mostra Full/Empty curata da Raffaello Galiotto. L’installazione, realizzata da Margraf, prestigiosa azienda veneta specializzata nella lavorazione e commercializzazione di marmi e pietre naturali, leader mondiale nel settore, rappresenta una fusione tra arte, design e innovazione tecnologica.

Omne Vivum trae ispirazione dall’iconografia dell’uovo cosmico, un simbolo universale e atemporale della creazione. Il padiglione si presenterà ai visitatori come un momento esperienziale, in cui la monumentalità del marmo combinerà in una doppia estetica un guscio esterno rigido e intricato ed un interno morbido e avvolgente, evocando così il contrasto tra la durezza esteriore e la protezione, la morbidezza e l’accoglienza interiore.

“Omne Vivum rappresenta la prima realizzazione del progetto Portal Universalis di GG-loop” – afferma Giacomo Garziano, architect founder dello studio GG-loop – “che indaga la profonda simbiosi tra architettura, suono e ambiente. Attingendo alla conoscenza sacra di antiche civiltà, Portal Universalis esplora come il design spaziale possa integrarsi con le energie della Natura per favorire uno stato elevato di coscienza individuale e globale.” All’interno di questo spazio meditativo, i visitatori sono invitati a ritirarsi dal caos del mondo esterno e immergersi in un regno di introspezione e connessione, “attivando” lo spazio con la loro voce e generando una risonanza unica.

Realizzata attraverso l’utilizzo della fresatura robotica, l’installazione ha raggiunto livelli di precisione e complessità impensabili, consentendo la creazione di forme intricate e dettagliate che sarebbero difficilmente realizzabili con metodi tradizionali. Questa tecnologia avanzata, resa possibile dall’expertise di Margraf, permette di scolpire blocchi di marmo con una precisione millimetrica, garantendo risultati di alta qualità e un design all’avanguardia. Omne Vivum esalta la monumentalità unica del marmo, un materiale scelto per le sue proprietà naturali che conferiscono massa e peso all’installazione, creando un effetto acustico senza pari.

Dettagli dell’Evento:

Data: 24-27 settembre 2024

Luogo: Veronafiere, The Plus Theatre, Mostra FULL / EMPTY Hall 10

Orario: dalle ore 9.30 alle 18.00

Sito internet:https://gg-loop.com/

e-mail: info@gg-loop.com