OMNIC prevede di costruire una rete di armadietti di terza generazione in Italia nel 2023-2024 per migliorare l’esperienza del cliente nella consegna dell’ultimo miglio

Agosto 1, 2023

RIGA, Lettonia, 1 agosto 2023 /PRNewswire/ — OMNIC, l’azienda internazionale di ricerca e sviluppo, installerà gli armadietti per pacchi per presentare la tecnologia self-service. L’azienda prevede di dimostrare come funzionano gli armadietti per pacchi, come possono migliorare la soddisfazione dei clienti e trasformare il mercato della logistica. Un armadietto è completamente simile a un ufficio postale, mentre è più efficiente in termini di costi di lancio e supporto.

Una rete di armadietti per pacchi consente ai clienti di ricevere e inviare pacchi senza interazione personale con un corriere o operatore. I clienti possono acquistare in qualsiasi negozio online integrato nella rete e ritirare gli acquisti quando è comodo a loro.

OMNIC mira a investire nello sviluppo dei mercati con la rapida crescita dell’e-commerce e della logistica, al fine di fornire un livello di servizio di alta qualità e ottimizzare i costi di elaborazione di ciascun pacco sia per le aziende che per i clienti. Gli armadietti OMNIC sono dotati di tutte le funzionalità necessarie: invio e ricezione dei pacchi, reso delle merci, deposito e acquisto di merci dalle caselle.

A Milano e Roma saranno lanciati 64 armadietti per pacchi già a settembre 2023. Le aziende, così come gli utenti, saranno in grado di testare di persona la tecnologia e di partecipare ai test beta della rete in Italia. OMNIC invita i partner regionali a collaborare.

Dopo il successo del progetto pilota a Roma e a Milano, l’azienda mira a lanciare una rete di armadietti per pacchi agnostici di 2000 armadietti per pacchi entro 18 mesi in tutta Italia.

Ann Snitko, responsabile del prodotto di OMNIC, ritiene che l’Italia sia un mercato promettente in termini di automazione: “Nel 2022 abbiamo condotto un’indagine sulle prospettive di sviluppo degli armadietti per pacchi in vari Paesi. L’Italia soddisfa tutti i criteri. Riteniamo che l’automazione della ricezione e dell’invio dei pacchi contribuisca notevolmente a migliorare l’esperienza dei clienti.”

OMNIC è una società di ricerca e sviluppo che crea e implementa soluzioni self-service per clienti nei settori della logistica, dell’e-commerce, della vendita al dettaglio e del HoReCa.

