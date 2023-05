Omnitech srl: il servizio di raccolta differenziata, tema cruciale per i Comuni

Maggio 8, 2023

(Adnkronos) – Aldo Liguori, titolare dell’azienda barese, spiega la filosofia di lavoro orientata all’eccellenza: attenzione alle esigenze dei singoli territori, novità tecnologiche. Così la raccolta rifiuti rispetta utenza e ambiente.

Bari, 8 maggio 2023. La gestione dei rifiuti è oggi un nodo cruciale per i Comuni. La raccolta differenziata, infatti, oltre a rappresentare un obbligo di legge, è uno degli elementi cardine del tema dell’ecosostenibilità, e impone un’attenzione sempre più accurata ed efficiente da parte delle amministrazioni locali:

«La raccolta rifiuti – spiega Aldo Liguori, titolare della Omnitech srl – rappresenta per i Comuni una delle principali voci di spesa, ma anche una fra le più delicate da gestire, dato che gli stessi sindaci rispondono direttamente alle autorità per questioni di sanità pubblica».

Lo stesso Liguori, a capo di un’azienda che da vent’anni commercializza e produce autoveicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, parla della complessità di gestione della raccolta differenziata in un territorio come l’Italia:

«Si pensi a un piccolo borgo con un centro storico non carrabile, a una grande metropoli, oppure a quei territori a vocazione turistica. Ognuna di queste realtà ha caratteristiche ed esigenze diverse che richiedono l’impiego dei mezzi adatti per il servizio di raccolta».

Mezzi che aziende come la Omnitech offrono ai propri clienti, adattando soluzioni a ogni tipo di esigenza e implementandole con importanti novità tecnologiche:

«Oggi siamo in grado di arricchire i nostri mezzi con sistemi di identificazione e tracciabilità che permettono anche ai clienti di accedere al mezzo da remoto».

L’attenzione alle novità e ai dettagli, però, non è soltanto orientata all’eccellenza del servizio. L’obiettivo, infatti, è anche quello di studiare soluzioni che tutelino la salute degli operatori:

«Abbiamo applicato sui mezzi utilizzati per la raccolta dei sacchi un sistema di ribaltina posteriore che permette all’operatore di sollevare il peso non oltre il metro e quaranta, una soglia che, secondo studi specializzati, diminuisce lo sforzo sul lavoro, contribuendo a prevenire l’insorgere di patologie».

Uno studio, quello sui mezzi impiegati nella raccolta rifiuti, in continua evoluzione, soprattutto alla luce del sempre più urgente tema della sostenibilità ambientale:

«Negli ultimi anni – spiega in proposito Liguori – la sensibilità sul tema è cresciuta in ogni settore. Dal nostro punto di vista, la novità firmata Omnitech è lo studio e progettazione di automezzi elettrici, destinati a un utilizzo sempre più massiccio perché in grado di abbattere i livelli di inquinamento acustico e ambientale, ma anche per via di una manutenzione molto inferiore rispetto ai mezzi tradizionali».

Territorio, utenza, operatori, ambiente. L’attenzione di realtà come la Omnitech è rivolta a ogni singolo aspetto del servizio, reso ancora più efficiente grazie all’impegno di supporto e manutenzione offerto dall’azienda:

«Il noleggio full service dei compattatori completa il ventaglio dei nostri servizi – conclude Liguori – Abbiamo inoltre allargato l’offerta anche alla manutenzione, con officine specializzate in grado di assicurare al cliente macchine sempre al massimo dell’esercizio».

