Oncodesign Services, CRO leader in Europa nella scoperta di farmaci preclinici, acquisisce ZoBio, CRO specializzata nella scoperta di farmaci a piccola molecola

Gennaio 24, 2024

DIGIONE, Francia e LEIDA, Paesi Bassi, 24 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Oncodesign Services (ODS), organizzazione di ricerca a contratto leader specializzata nella scoperta di farmaci e in servizi preclinici, annuncia la sua espansione internazionale attraverso l’acquisizione di ZoBio, una CRO olandese esperta nella scoperta di farmaci a piccola molecola basate sulla biofisica.

Si tratta di un’acquisizione che consente a ODS di consolidare ed estendere il suo know-how e le sue capacità nel campo della scoperta di piccole molecole in un’offerta completamente integrata per supportare i programmi innovativi dei suoi clienti che vanno dalla validazione del target alla selezione del candidato.

ODS è ben nota per la sua esperienza nella valutazione preclinica di terapie sperimentali in aree patologiche importanti come l’oncologia e l’immuno-infiammazione, nonché per la sua competenza in chimica medicinale, chimica computazionale, DMPK, farmaco-imaging e radioterapia molecolare. L’azienda è riuscita a sviluppare diversi farmaci candidati che hanno raggiunto la fase di sviluppo clinico insieme ai suoi clienti partner.

Fondata più di 19 anni fa, ZoBio ha sviluppato una reputazione di eccellenza scientifica e innovazione nel campo della scoperta di farmaci basati sulla biofisica. Grazie alla sua piattaforma best-in-class di scienze proteiche, saggi biofisici e funzionali, biologia strutturale e una libreria di frammenti di piccole molecole unica nel suo genere e diversificata, ZoBio ha aiutato i suoi clienti a portare in clinica diversi composti.

Con questa transazione, ODS e ZoBio rappresentano congiuntamente quasi 280 dipendenti distribuiti tra Digione e Les Ulis in Francia, Leida nei Paesi Bassi nonché nelle filiali di Canada e Stati Uniti. L’accordo crea le basi per l’ambizione di ODS di diventare un leader europeo nel settore della scoperta di farmaci, offrendo servizi e soluzioni completamente integrati per la scoperta di farmaci, ponendo la qualità, la creatività scientifica, l’eccellenza operativa e relazioni trasparenti con i clienti al centro della propria strategia e investendo in tecnologie innovative.

Fabrice Viviani, CEO di ODS, ha commentato: “Insieme a Gilles Cadiou, Sebastien Simon, Stephanie Belattar, sono profondamente grato al mio team esecutivo e ai nostri investitori Jean-François Felix e Maxence de Vienne di Elyan Partners che sono stati determinanti per rendere questa operazione un vero successo.

Siamo tutti entusiasti di accogliere ZoBio nel Gruppo: in questo modo, infatti, consolideremo la nostra offerta di servizi preclinici per la scoperta di farmaci a piccola molecola, dal gene all’industria, con competenze e tecnologie all’avanguardia.

Oncodesign Services e ZoBio sono altamente complementari e siamo estremamente lieti che Gregg Siegal, Rob Heetebrij e Jan Schultz abbiano deciso di continuare l’avventura e l’impegno con noi per individuare nuovi candidati preclinici per i nostri clienti nelle principali aree patologiche, e di beneficiare anche delle numerose sinergie commerciali e operative che verranno”. Sono inoltre lieto di dare il benvenuto a Nov Santé1 in qualità di investitore, il cui sostegno finanziario e know-how nel campo delle scienze della vita consolidano ulteriormente Oncodesign Services nell’esecuzione della sua ambiziosa strategia di sviluppo”.

Il Dott. Gregg Siegal, CEO di ZoBio, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti dell’opportunità di combinare la nostra piattaforma di Fragment Based Drug Discovery, la migliore della categoria, con l’esperienza di Oncodesign Services. Abbiamo esaminato molti modi per espandere strategicamente le nostre capacità e coprire così una porzione maggiore della pipeline di scoperta dei farmaci e ODS era di gran lunga il più adatto. Adesso non vediamo l’ora di integrarci con il team di Fabrice e di portare il meglio di entrambe le aziende ai nostri clienti”.

Chi è Oncodesign Services (ODS):Oncodesign Services (ODS) è una CRO leader specializzata nella scoperta di farmaci e in servizi preclinici. Contribuisce allo sviluppo di terapie innovative in oncologia, infiammazione e malattie infettive, grazie a capacità integrate di chimica medicinale, DMPK, farmaco-imaging, bioanalisi e farmacologia in vivo/in vitro. Oncodesign Services ha 230 dipendenti in Francia e in Canada.

Ulteriori informazioni: www.oncodesign-services.com

Chi è ZoBio:ZoBio ha costruito una piattaforma leader nel settore che fornisce una soluzione completa per la scoperta di farmaci basati su frammenti ai nostri clienti. Le nostre capacità da gene a leader comprendono: produzione di proteine, saggi biofisici e funzionali, biologia strutturale (cristallografia, NMR e cryoEM) e chimica medicinale incentrata sui frammenti. Il nostro team, composto da 46 persone, mette a disposizione la sua dedizione e la sua esperienza per aiutarvi a risolvere le sfide più importanti che affrontate nella scoperta di farmaci.

Ulteriori informazioni: http://www.zobio.com

Contatti: contact@oncodesign-services.com

1 ‘Nov Santé Actions Non Cotées’, gestito da Eurazeo

