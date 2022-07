Online calciofrosinone.it, il nuovo portale dedicato alla comunità dei tifosi giallazzurri

Luglio 7, 2022

(Frosinone, 7/7/22) – Cresce il network Tifosi in Rete, progetto targato Pagine Sì! Spa: con calciofrosinone.it sono 25 i portali online dedicati ai più importanti club di serie A, B, Lega Pro e Serie

Frosinone, 7 luglio 2022. Il network Tifosi in Rete si avvale di un nuovo portale tutto dedicato ai supporter del Frosinone, importante piazza calcistica del Lazio. È infatti online calciofrosinone.it, spazio unico per chi ama i colori giallazzurri, che si affianca alle altre 24 iniziative web presenti sul territorio nazionale per raccontare quotidianamente le novità dei più importanti club di serie A, B, Lega Pro e Serie D.

Calciofrosinone.it è composto da una redazione locale di giornalisti che informano in presa diretta i tifosi sulle ultimissime di calciomercato, sulla preparazione precampionato, con aggiornamenti in tempo reale sulla squadra giallazzurra corredati da statistiche, video e interviste esclusive.

Cresce così il network Tifosi in Rete, che dopo siamolaroma.it e sololazio.it allarga la propria offerta informativa nel mondo del calcio laziale con calciofrosinone.it. Il progetto, targato Pagine Sì! Spa, conta oggi 25 portali che generano mensilmente 10 milioni di visite. Un punto di riferimento per gli italiani appassionati di calcio, che con il nuovo portale dedicato ai colori giallazzurri crea uno spazio dedicato alla comunità dei tifosi del Frosinone.

· CONTATTI: Sito web https://www.calciofrosinone.it/