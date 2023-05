Onoranze Funebri Angel: «Attenzione alle tariffe del servizio funebre: pretendiamo trasparenza per evitare spiacevoli sorprese»

Maggio 19, 2023

(Udine, 19 maggio 2023) – Niente costi nascosti o rincari finali per i clienti. Per l’agenzia di Udine non basta offrire servizi completi e personalizzati: “Anche una politica di prezzi chiari riflette la correttezza verso i clienti”.

Udine, 19 maggio 2023 – Nel doloroso momento del lutto, le onoranze funebri svolgono un servizio essenziale per accompagnare la famiglia del defunto lungo questo difficile percorso. Tuttavia, la scelta dell’agenzia che si occuperà della cerimonia funebre non è da sottovalutare e, anzi, potrebbe essere un ulteriore motivo di preoccupazione per i congiunti del caro estinto.

«Oggi, per un’impresa di onoranze funebri è fondamentale possedere caratteristiche come affidabilità, professionalità, capacità di offrire un servizio completo e personalizzato in un contesto in cui non devono mancare empatia e sensibilità. Tuttavia, tutto ciò non basta», esordisce Luca Pieniz, titolare con i due fratelli delle 3 sedi di Onoranze Funebri Angel, a Remanzacco, Pulfero e Feletto Umberto, in provincia di Udine.

«Infatti, un requisito cruciale che qualifica un’agenzia di onoranze funebri è la trasparenza nei prezzi. Spesso trascurato, questo aspetto è invece fondamentale per evitare spiacevoli sorprese e disguidi legati alle maggiorazioni dei costi del servizio, che possono generare ulteriore preoccupazione e tensione per la famiglia del defunto. Pertanto, una buona agenzia deve fornire sempre un preventivo dettagliato e trasparente, in cui siano elencati tutti i servizi e le spese previste per la cerimonia funebre. In questo modo, la famiglia del defunto può avere la certezza di non affrontare costi aggiuntivi e quindi imprevisti, e può concentrarsi esclusivamente sulla gestione del proprio lutto».

Una filosofia che i fratelli Pieniz hanno sempre seguito dalla fondazione della loro azienda nel 1996 e che è uno dei punti qualificanti della storica agenzia friulana.

«Siamo forse gli unici in zona a pubblicare le tariffe in modo chiaro e dettagliato sul nostro sito web e a renderle note ai clienti che ci fanno visita di persona: si tratta di una correttezza indispensabile affinché non sorgano imprevisti o malintesi. Un consiglio che vorrei dare a chi ha perduto un proprio caro, oltre a pretendere dall’agenzia funebre tariffe chiare e dettagliate, è quello di dedicare del tempo, anche pochi minuti, per informarsi preventivamente sulla reputazione dell’agenzia e sui servizi offerti: lo so che spesso subentra la fretta di gestire una dipartita improvvisa, ma quando invece è possibile farlo, raccogliere informazioni dettagliate anziché rivolgersi all’impresa “sotto casa” solo perché è la più vicina, può evitare frustrazione per non aver saputo amministrare un momento così delicato come quello della perdita del proprio caro».

Onoranze Funebri Angel si distingue non solo per la trasparenza delle sue offerte, ma è una delle poche aziende in grado di offrire tutti i servizi necessari senza dover ricorrere a terze parti esterne: «Ci occupiamo di ogni aspetto del funerale, dalla gestione di tutte le pratiche funerarie e cimiteriali alla realizzazione di targhe e vasi, al trasporto della salma. Per quanto riguarda gli addobbi floreali, disponiamo di una nostra fioreria, Flowers Of Angel di Udine, e per la scelta di urne cinerarie, monumenti o lapidi in marmo, granito o pietra, la nostra azienda Cividal Marmi si occupa di tutto, dalla progettazione alla realizzazione di manufatti personalizzati. In questo modo riusciamo a proporre un servizio su misura che comprende tutte le prestazioni necessarie per coprire ogni esigenza, senza costringere il cliente a rivolgersi ad altre aziende, con dispendio di tempo, energie e, il più delle volte, a un costo anche superiore».

E poiché offrire servizi sempre più completi è il focus dell’impresa friulana, è prossima la costruzione di una casa funeraria che completerà la gamma delle prestazioni per poter rendere l’ultimo saluto al proprio caro in tutta serenità e privacy.

Sito internet: https://www.onoranzeangel.it