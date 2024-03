Onoranze funebri Assenza: sostegno ed assistenza a 360° anche per il servizio di cremazione

Marzo 12, 2024

(Adnkronos) – Dal 1989 l’Agenzia di Modica (Ragusa) affianca le famiglie con discrezione per organizzare l’ultimo saluto di un proprio caro. Da anni è iscritta al Registro Italiano Cremazioni

Ragusa, 12 marzo 2024. Negli ultimi anni oltre il 34% delle sepolture in Italia è avvenuto tramite cremazione; un dato in costante crescita. E che ora sta aumentando anche in Sicilia, da sempre fanalino di coda. “Le motivazioni di questo ritardo sono diverse – spiega Giorgio Assenza, titolare dell’Agenzia di Onoranze Funebri Assenza di Modica, in provincia di Ragusa – certamente c’è un fattore culturale e religioso che ha frenato la scelta nonostante la Chiesa ammetta già dal 1963 la cremazione. Ma soprattutto ci sono questioni pratiche che incidono, come per esempio il basso numero di forni crematori. Da Modica una volta si doveva andare in Calabria e poi per anni a Messina, con un tragitto di 270 chilometri. Ora è entrato in funzione il forno crematorio di Misterbianco e la distanza è di 170 chilometri. Noi ovviamente organizziamo il trasporto per la salma e i familiari al seguito, oltre a tutte le altre procedure per la cremazione con un’assistenza a 360 gradi”.

Nata nel 1989, l’Agenzia di Onoranze Funebri Assenza è iscritta al Registro Italiano Cremazioni, la più grande associazione di cremazione in Italia che promuove il rito della cremazione e i valori etici, sociali e culturali che lo ispirano. Qui è possibile raccogliere le manifestazioni di volontà dei cittadini per la cremazione, l’affido o la dispersione delle ceneri. “E’ una scelta sostenibile – continua Giorgio Assenza – una pratica ecologica che riduce gli spazi ed i costi; può essere, inoltre, la soluzione per chi vuole rendere omaggio al proprio caro in un ambiente più raccolto e intimo e che, quindi può conservare l’urna in casa. E’ anche possibile optare per la dispersione delle ceneri in natura, in acqua, aria o terra, una scelta profonda e sensibile, che riporta simbolicamente le ceneri all’interno del cerchio della vita”. Le Onoranze Funebri Assenza si occupano del servizio di cremazione per il territorio di Modica, Pozzallo e dell’intera Provincia di Ragusa.

Che si tratti di organizzare un servizio di cremazione o un funerale più tradizionale la parola d’ordine delle Onoranze Assenza è la discrezione, oltre all’esperienza che permette di garantire un servizio completo, qualificato ed efficiente. L’obiettivo è quello di affiancare la famiglia per liberarla da qualsiasi incombenza, occupandosi di tutti gli aspetti, dall’organizzazione del trasferimento della salma (anche da altre regioni d’Italia o da Paesi esteri), al disbrigo delle pratiche amministrative, alla preparazione del rito e ai servizi cimiteriali per l’inumazione.

