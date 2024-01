Onoranze funebri Casci Ceccacci, da 60 anni accompagnamento dei familiari nel momento del lutto

Gennaio 22, 2024

(Adnkronos) – Con la realizzazione della Casa funeraria, la storica impresa funebre si pone sempre di più al servizio della comunità di Ostra e della Provincia di Ancona

Ancona, 22 gennaio 2024.Quando Ciro Casci Ceccacci, nel 1963, cominciò l’attività ad Ostra, piccolo Comune in provincia di Ancona, aveva solo una macchina Fiat con la quale trasportava la bara di un defunto dall’abitazione al cimitero, seguito da un corteo funebre. Allora, nel dopoguerra, le onoranze funebri si occupavano soltanto del trasporto funebre. Sono passati 60 anni, la società è cambiata così come il ruolo delle onoranze funebri che oggi si occupano di tutti gli aspetti della cura del defunto e dell’organizzazione di un funerale: dalle pratiche amministrative alla vestizione del defunto, dall’allestimento della camera ardente alla comunicazione, al cofano funebre, a tutta l’organizzazione del rito funebre. “E’ vero – conferma Mattia Casci Ceccacci, terza generazione della famiglia a guidare l’impresa dopo il nonno Ciro e il papà Giambattista – il ruolo delle imprese funebri è cambiato molto in tutti questi anni. C’è bisogno di maggiore organizzazione, rapidità ed efficienza per provvedere al disbrigo di tutte le pratiche e le procedure, così da togliere ogni preoccupazione e pensiero ai familiari che stanno vivendo un momento di profondo dolore e smarrimento. Quello che, però, abbiamo davvero capito nella nostra lunga esperienza è che è fondamentale prima di tutto offrire conforto ai familiari nel momento del lutto, saper supportare con le giuste parole chi si trova in un momento critico e di dolore, accompagnare i familiari quasi come una guida spirituale. E poi ascoltare tutte le esigenze, con sensibilità ed empatia, per poter organizzare le esequie nel modo più rispettoso possibile”.

Per venire incontro all’esigenza di molte famiglie di avere a disposizione un ambiente decoroso, di rispetto, di privacy per la commemorazione del proprio caro, l’Agenzia Casci Ceccacci ha realizzato una Casa Funeraria a Trecastelli, alle porte di Senigallia. Una struttura di 300 metri quadrati con sala d’attesa e zona ristoro, due sale indipendenti con ingressi privacy, due ampi salotti, bagni e stanze riservate al personale. “Abbiamo voluto allestire un luogo dove poter vegliare serenamente il proprio caro – spiega ancora Mattia Casci Ceccacci – ponendo attenzione ai minimi dettagli e alle sensazioni olfattive, visive ed uditive con fragranze, tonalità chiare, fondali luminosi, musiche, in modo da creare un ambiente accogliente e intimamente raccolto. Abbiamo curato anche l’architettura dei locali evitando gli spigoli ma con forme arrotondate che conferiscono un’estetica equilibrata ed accogliente”.

