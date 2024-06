Onoranze Funebri Decor Pacis, Martignacco: “Da trent’anni un supporto prezioso alle famiglie in lutto”

3 Giugno 2024

(Adnkronos) – Un traguardo importante che sottolinea l’alto livello dei servizi funebri e la profonda empatia nei momenti difficili del lutto

Martignacco, 3 giugno 2024. L’Agenzia Funebre Decor Pacis di Martignacco, azienda familiare specializzata in servizi funebri, celebra quest’anno trent’anni di attività. Un traguardo importante raggiunto grazie alla fiducia accordata dalla comunità, che ha sempre trovato nell’impresa un punto di riferimento saldo nei momenti difficili del lutto. La condivisione di questo evento è stata festeggiata con una cena informale sabato scorso presso il Ristorante Osteria Ca’ Marian di Martignacco.

Sin dal 1994, la Onoranze Funebri Decor Pacis ha sviluppato una solida reputazione grazie alla particolare cura rivolta alle famiglie delle persone decedute, distinguendosi per il suo sostegno nell’elaborazione del distacco ed impegnandosi a fornire servizi funebri di alto livello, contraddistinti da professionalità, rispetto e massima attenzione per ogni dettaglio. Dalla preparazione del defunto alla gestione delle formalità burocratiche, Decor Pacis offre da sempre un supporto completo e personalizzato per alleviare il peso emotivo dei congiunti e degli amici delle persone venute a mancare.

La profonda empatia con cui la famiglia Feruglio e il suo team accompagnano le persone nel loro percorso di lutto è uno dei valori fondanti dell’azienda.

“Quello che festeggiamo quest’anno è un anniversario notevole: tre decenni di storia iniziano ad essere un bagaglio importante per un’azienda. Siamo consapevoli del valore del nostro ruolo nell’essere al fianco della nostra comunità nei momenti difficili che seguono la perdita di una persona cara“, afferma Marco Feruglio titolare, insieme alle figlie Ilaria ed Elena, della Onoranze Funebri Decor Pacis. “Proprio per questo intendiamo offrire un supporto che sia concreto e allo stesso tempo discreto, sollevando le famiglie da ogni incombenza, accompagnandole con rispetto in un momento così intimo e delicato. Il nostro impegno per il futuro – conferma – è quello di implementare nuove idee, prodotti e servizi che portino ad un miglioramento per l’azienda. Ma ciò che è ancor più importante è continuare ad essere un punto di riferimento per la nostra comunità, offrendo servizi funebri di eccellenza ed un’assistenza professionale ed umana che aiuti ad intraprendere il complesso percorso di elaborazione del lutto”.

Negli anni l’azienda si è distinta per la sua capacità di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione delle famiglie, offrendo un’ampia gamma di servizi funebri per l’organizzazione completa del funerale: dalla vestizione della salma all’allestimento della camera ardente, dalla gestione delle pratiche burocratiche al trasporto funebre, inclusi servizi di cremazione, realizzazione di lapidi e monumenti funebri con un’ampia scelta di materiali e design.

“In occasione di questo anniversario, desideriamo ringraziare la comunità locale per la fiducia riposta in noi nel corso degli anni- sottolinea Feruglio – e, naturalmente, un sincero e caloroso ringraziamento a tutti i nostri collaboratori, che hanno contribuito in maniera determinante con il loro impegno, alla crescita dell’azienda e a tutti coloro che ci hanno accordato la loro fiducia accompagnandoci in questo lungo percorso”.

Contatti:

https://www.decorpacis.it