Onoranze Funebri Decor Pacis, Udine: “Organizzare le esequie con un servizio professionale, attento e discreto”

Marzo 27, 2023

(Adnkronos) – Nelle prime fasi del lutto è fondamentale affidarsi a persone competenti che si occupino di tutte le incombenze del funerale

Udine, 27 marzo 2023.La perdita di una persona cara è un evento drammatico che, prima o poi, coinvolge ciascuno di noi; un momento della vita estremamente delicato, caratterizzato da shock, stress e mancanza di lucidità. Scegliere il feretro, l’auto funebre, gli addobbi floreali, allestire la camera ardente, occuparsi delle pratiche e molto altro, costituiscono incombenze difficilmente compatibili con lo stato d’animo in cui ci si trova.

“Organizzare un funerale è qualcosa di estremamente gravoso, soprattutto perché deve esser svolto dai familiari del defunto nel momento in cui l’impatto emotivo è più intenso”, spiega Marco Feruglio, titolare, insieme alle figlie Elena ed Ilaria, delle Onoranze Funebri Decor Pacis di Udine. “Il nostro compito è proprio quello di farci carico di tutte le incombenze, supportando a livello umano le persone con particolare attenzione all’aspetto emozionale, intrinseco di un evento così travolgente. Dolore, sconforto, rabbia, confusione e paura sono tra le sensazioni prevalenti durante le prime fasi del lutto, pertanto diventa fondamentale avere accanto persone di cui potersi fidare e affidare al tempo stesso. Questo è il fulcro del nostro lavoro”.

Onoranze Funebri Decor Pacis è un’azienda a conduzione familiare, punto di riferimento per i servizi di onoranze funebri in tutto il territorio di Udine, con la capacità di operare, attraverso mezzi funebri di proprietà, in tutta Italia e all’estero. Un’agenzia specializzata nell’organizzazione di riti funebri e nella fornitura di servizi cimiteriali personalizzati in ogni dettaglio. Lo staff, serio e competente, con discrezione e sensibilità pone massima attenzione ad ogni richiesta della famiglia.

“Affianchiamo e sosteniamo la famiglia e gli amici del defunto mettendo a disposizione le nostre competenze e personale qualificato in grado di essere sempre vicino al cliente con un servizio professionale e discreto”, sottolinea Feruglio. “La discrezione è, infatti, un elemento imprescindibile nel nostro lavoro: per essere concretamente di sostegno alla famiglia, abbiamo attivato servizi specifici per tenere sotto controllo e gestire al meglio l’organizzazione di tutti i momenti del funerale, partendo dalla vestizione della salma fino ad arrivare alla tumulazione presso il cimitero scelto, oppure procedendo con la cremazione. La nostra prerogativa è quella di rispettare le volontà del defunto e della famiglia per realizzare, nel modo più delicato e rispettoso possibile, lo svolgimento dell’ultimo saluto”.

Le esequie, se ben organizzate, sono funzionali per una proficua rielaborazione della perdita della persona cara, aiutando chi resta ad affrontare uno dei momenti più duri per poter gradualmente ritornare alla vita.

