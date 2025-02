Onoranze Funebri Marchetti (UD) inaugura il servizio di cremazione per animali, un gesto di amore e civiltà

11 Febbraio 2025

– Realtà storica con oltre 60 anni di esperienza, è una delle prime imprese funebri tradizionali a Udine e in Friuli a introdurre la cremazione per animali domestici, un atto che celebra il profondo legame tra le persone e i loro amati compagni a quattro zampe.

Udine, 11 febbraio 2025.Le Onoranze Funebri Marchetti, forti di oltre 60 anni di esperienza e una consolidata reputazione nel settore costruita su competenza e sensibilità, hanno introdotto un servizio unico personalizzato: la cremazione degli animali domestici. Un’iniziativa innovativa, pensata per garantire un saluto amorevole e rispettoso ai propri amici a quattro zampe.

«Gli animali domestici occupano un posto speciale nelle nostre vite: con il loro amore incondizionato danno colore a ogni nostra giornata diventando degli autentici membri della famiglia. Quando arriva il momento di salutarli il dolore è intenso, paragonabile persino alla perdita di una persona cara», spiega Renzo Durì, titolare dell’agenzia.

«Negli anni, da parte delle famiglie, abbiamo riscontrato il desiderio di dare un addio dignitoso ai propri animali. Un tempo, purtroppo, molti erano costretti a rinunciare a questa possibilità, con il risultato doloroso che i loro compagni finivano spesso per essere considerati come semplici rifiuti. Per questo siamo orgogliosi di essere una delle prime pompe funebri tradizionali, a Udine, a offrire un servizio che restituisca dignità e rispetto a questi insostituibili compagni di vita».

Quando arriva il momento di dire addio al proprio amico a quattro zampe, Onoranze Funebri Marchetti si impegna a rendere questa fase il più serena possibile.

«Il nostro staff – continua Durì – si occupa di recuperare l’animale direttamente nel luogo del decesso, curando ogni dettaglio con grande discrezione, e gestisce tutti gli aspetti burocratici necessari per avviare il processo di cremazione. Dopo la cremazione, le ceneri vengono raccolte, con la possibilità di scegliere l’urna, e quindi riconsegnate ai proprietari affinché possano conservare con amore il ricordo del compagno. Molte famiglie, ad esempio, decidono di tenere l’urna in casa, mentre altre preferiscono disperdere le ceneri nel giardino dove il loro amico amava giocare. Non esiste una scelta giusta o sbagliata: l’importante è che rispecchi il legame speciale che si aveva col proprio animale».

Alessandra Durì, grande amante degli animali, è stata la principale promotrice di questo servizio. La sua passione deriva anche dalla sua esperienza personale, poiché vive circondata da numerosi animali che considera parte integrante della sua famiglia.

«Gli animali hanno sempre avuto un ruolo speciale nella mia vita – spiega – tanto che non ricordo un momento in cui non ne avessi qualcuno accanto. Ti donano amore puro, incondizionato e per loro sei il centro del mondo. Quando li perdi, il vuoto che lasciano è immenso, un dolore difficile da colmare. Per questo noi di Onoranze Funebri Marchetti ci impegniamo a offrire non solo un servizio professionale e accurato, ma soprattutto il dovuto conforto in un momento così delicato per affrontare insieme questa perdita».

Il nuovo servizio offerto dal Marchetti rappresenta, infine, anche un importante cambiamento culturale: è un gesto di profonda sensibilità e civiltà verso chi ci ha donato tanto, un atto d’amore che celebra il legame speciale che ci unisce ai nostri fratelli più piccoli.

Sito internet: https://www.onoranzefunebrimarchetti.it