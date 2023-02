Onoranze Funebri Melis, un’app per smartphone che offre un servizio moderno ed efficace

Febbraio 16, 2023

(Oristano, 16 febbraio 2023) – L’agenzia funebre di Oristano apre al mondo della digitalizzazione per andare incontro alle esigenze dei familiari dei defunti

Oristano, 16 febbraio 2023 – Un’app per smartphone facilmente scaricabile dai principali store, un servizio ideato per alleviare il peso del lutto ai familiari del defunto, un’innovazione che si allarga anche ad un settore di nicchia con l’obiettivo di offrire un concreto aiuto nel momento più difficile della vita. Nasce da questa intuizione l’idea di sviluppare una applicazione dedicata al mondo del lutto, portata avanti dall’agenzia Onoranze Funebri Melis, attività storica di Oristano attenta ai cambiamenti del settore, che punta sulla digitalizzazione per sgravare sempre più le persone vicine al caro estinto delle incombenze legate al fine vita. L’app, come racconta Alberto Melis, socio dell’azienda di famiglia, è stata sviluppata con una società d’informatica italiana, la XP Informatica di Martina Franca, inserendo al suo interno le specifiche utili a chi vuole salutare per l’ultima volta la persona che ha lasciato la vita terrena. Dalla geolocalizzazione della chiesa al cimitero, dall’orario del funerale alla possibilità di invio delle condoglianze, grazie al servizio i famigliari del defunto non dovranno preoccuparsi di comunicare singolarmente le varie informazioni, che tramite l’app saranno in facile possesso di chi la scaricherà. “Un messaggio automatico risponderà direttamente alle condoglianze, in un secondo momento i famigliari del defunto potranno inviare un pensiero personalizzato a chi ha rivolto l’ultimo saluto a chi è venuto a mancare”, spiega Melis. Il servizio è stato apprezzato per la discrezione e la privacy lasciata ai parenti nel momento del lutto, permettendo allo stesso tempo di interagire con loro, senza far mancare il conforto. L’app è un servizio sviluppato all’interno di un piano di digitalizzazione più ampio affrontato da Onoranze Funebri Melis, che ha abbracciato le novità tecnologiche proprio per offrire velocità e rapidità nell’organizzazione del funerale e nel disbrigo delle pratiche burocratiche. Con l’adozione di un gestionale complesso legato all’app, gli operatori dell’agenzia di Oristano possono facilmente preparare la documentazione, offrendo rapidità e l’eliminazione di errori. “La digitalizzazione ha portato maggiore velocità e sicurezza per tutti, offrendo vantaggi diretti sia alla nostra struttura che a chi si rivolge a noi per l’organizzazione del funerale”, sottolinea Alberto Melis.

· CONTATTI: https://www.melisagenziafunebreoristano.com/