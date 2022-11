Onoranze Funebri Salvatore Melis festeggia 65 anni di attività

Ottobre 31, 2022

(Cagliari, 31/10/2022) – Oggi guidata da Oder Melis, l’agenzia funebre è tra le più conosciute di Cagliari vista la storicità e la presenza centrale dei locali della famiglia Melis

Cagliari, 31/10/2022 – Giunge a 65 anni di attività Onoranze Funebri Salvatore Melis, storica agenzia funebre di Cagliari che nel corso di quasi sette decenni di presenza nel capoluogo regionale è stata capace di offrire ai familiari dei defunti un servizio sempre vicino alle loro esigenze, cambiate col passare dei tempi. “Parliamo di un cambiamento epocale se paragoniamo le lavorazioni di oggi a quelle di 65 anni fa”, afferma Oder Melis, che ha mandato avanti l’attività di famiglia mantenendo, e raffinando, la professionalità acquisita grazie al padre Salvatore, decano tra i fondatori delle agenzie funebri del capoluogo sardo. Dalla manualità di falegnameria necessaria negli anni ’50, quando Onoranze Funebri Melis è stata avviata, alle incombenze burocratiche attuabili anche attraverso internet, sono passate generazioni culturali e cambiate le esigenze, i bisogni e le tecnologie a disposizione che, oggi, fanno del comparto delle agenzie funebri un mondo in costante crescita, con servizi al passo coi tempi. “La società cambia, e noi in 65 anni di lavoro siamo cambiati con essa. Andiamo incontro alle più particolari e legittime esigenze dei famigliari dei defunti, o semplicemente rispettiamo il volere di chi ci ha lasciato”, prosegue Oder Melis. Ad esempio, i dati dimostrano una maggioranza di richieste di cremazioni rispetto alla classica tumulazione, così come sono modificate le richieste che prima erano rivolte a maggiori articoli cimiteriali, oggi rivolte verso servizi quali il fotoritocco o la conservazione delle ceneri in urne, passando per la loro dispersione. Con l’avvicinarsi del periodo di ricordo dei defunti a cavallo tra ottobre e novembre, l’attenzione verso i servizi delle agenzie funebri crescono, con Onoranze Funebri Salvatore Melis attenta a rispondere tempestivamente ai bisogni dei familiari, specie in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. “Dalla pandemia all’aumento dei costi dell’energia, sono momenti complicati per tutti, in particolar modo per i familiari che soffrono la perdita dei propri cari e si ritrovano anche costi in crescita in tutti i settori, compreso quello degli articoli per celebrare i riti della tumulazione”, spiega Melis. Ma grazie all’esperienza dell’attività da lui guidata, che nel 2022 compie 65 anni di lavori e vicinanza al pubblico di Cagliari, Oder Melis guarda al futuro con rinnovata speranza e positività. “Siamo sempre dalla parte di chi ha subito un lutto, una grave perdita, la scomparsa di un famigliare: il nostro lavoro — sottolinea Oder Melis — è fatto di tanta empatia, che non può mancare quando si sta a contatto con la sofferenza delle persone”.

CONTATTIhttps://www.agenziamelis.it/