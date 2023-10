OnShop: pagamenti online accessibili a tutti

Ottobre 3, 2023

(Adnkronos) – • OnShop è il primo Digital Cash, una rivoluzionaria soluzione di pagamento che elimina la necessità di carte di credito o conti bancari per gli acquisti online.

• L’esperienza di acquisto con OnShop si caratterizza per la sua semplicità sia nel punto vendita fisico sia online, con un processo intuitivo che richiede pochi step.

• Il metodo offre vantaggi ai clienti finali e alle aziende di e-commerce che desiderano accettare pagamenti in contanti in modo conveniente, senza costi fissi e con maggiore sicurezza.

Roma, 3 ottobre 2023 . OnShop il primo Digital Cash che permette acquisti online senza l’ausilio di carte, wallet o conti bancari, si inserisce con audacia nel mondo sempre più digitale del commercio elettronico, rivoluzionandone l’esperienza e le dinamiche d’acquisto. Grazie a un voucher acquistabile in negozi abilitati, OnShop offre la possibilità di effettuare spese in rete senza usare la carta di credito, supportando i molti italiani che, per abitudine o timore, continuano a preferire le carte prepagate in quanto strumenti finanziari che combinano il controllo dei costi, la flessibilità e la sicurezza nei pagamenti online.

“OnShop rappresenta una soluzione rivoluzionaria per i clienti”, ha dichiarato il CEO SimonaMambro. “Offriamo una modalità di pagamento alternativa e sicura, che aiuta i consumatori ad effettuare acquisti comodamente da casa. Inoltre, OnShop è disponibile in oltre 100.000 rivendite autorizzate, quindi è reperibile ovunque in Italia.

I codici acquisto OnShop offrono un vantaggio distintivo: si tratta di voucher prepagati utilizzabili per l’acquisto di una vasta gamma di prodotti e servizi su numerosi siti web aderenti al circuito. Questa flessibilità consente agli acquirenti di esplorare un mondo di opportunità, che spaziano dall’abbigliamento al tempo libero, dai gioielli al benessere, dal cibo alla regalistica, fino al gaming. I voucher sono acquistabili comodamente sia in contanti che con carta di credito o debito in oltre 100.000 punti vendita, 24 ore su 24, nei migliori bar, tabacchi, supermercati, negozi di elettronica e rivenditori autorizzati. I clienti possono scegliere il valore del codice acquisto OnShop disponibile nei punti vendita: al pagamento, riceveranno il PIN necessario per effettuare acquisti su uno dei numerosi siti web affiliati al circuito. Il processo online per l’acquisto di prodotti e servizi richiede pochi step che rendono l’esperienza d’acquisto intuitiva, veloce e sicura.

I benefici di questo innovativo metodo non riguardano solo il cliente finale: difatti, OnShop presenta una serie di vantaggi anche per le attività di e-commerce che desiderano accettare pagamenti in contanti. In primo luogo, non ci sono costi fissi associati all’utilizzo di questa piattaforma: non sono previsti costi di attivazione e non è richiesto alcun investimento tecnologico. Inoltre, OnShop non applica canoni mensili, il che significa che le attività pagano solo quando effettuano una vendita.

Adriano Trusso, Chief Commercial Officer di OnShop, ha aggiunto: “I partner presso OnShop sono estremamente soddisfatti dei nostri servizi, poiché consentono loro di ampliare le opportunità di vendita senza dover effettuare investimenti fissi. Grazie a OnShop è possibile semplificare al massimo il processo di pagamento al momento del checkout, garantendo un alto livello di soddisfazione da parte dei clienti e riducendo al minimo i tassi di abbandono.”

OnShop rivoluziona quindi il panorama degli acquisti online, offrendo inclusività, aprendo le porte dell’e-commerce a un pubblico più ampio e garantendo una copertura estremamente capillare del prodotto. Eliminando barriere geografiche e logistiche, inoltre, consente a chiunque di accedere a un metodo di pagamento comodo e sicuro, nuovo promotore della crescita del commercio elettronico in Italia.

Il processo di utilizzo di OnShop è semplice e intuitivo, suddiviso in cinque passaggi chiari garantisce una user experience unica nel suo genere:

-Seleziona il prodotto e scegli OnShop: Per iniziare il processo di acquisto, seleziona i prodotti desiderati dai siti affiliati e opta per la modalità di pagamento OnShop. Questo ti permette di centralizzare i tuoi acquisti da diverse fonti in un unico sistema sicuro.

-Inserisci il PIN: Una volta scelti i tuoi articoli, è necessario inserire un PIN a 12 cifre. Questo PIN può essere trovato sullo scontrino cartaceo o digitale che hai ricevuto. Questo passaggio aggiunge un livello di sicurezza fondamentale al processo di pagamento.

-Inserisci il numero di cellulare: Dopo aver inserito il PIN corretto, dovrai fornire il tuo numero di cellulare. Questo passo è importante per ricevere una One-Time Password (OTP) tramite SMS, che servirà a confermare la tua identità e il pagamento.

-Inserisci la OTP: Una volta ricevuta la OTP tramite SMS personalizzato OnShop, inserisci il codice di 6 cifre nella casella dedicata. Questo codice cambia ad ogni transazione e assicura che solo tu possa completare il pagamento.

-Acquisto effettuato con successo: Una volta inserito correttamente il codice OTP, l’acquisto sarà concluso con successo.

