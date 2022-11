Open Serramenti: “La scelta degli infissi è un investimento importante: meglio affidarsi a un referente unico”

Novembre 8, 2022

(Adnkronos) – Consulenza personalizzata, accudimento del cliente in ogni fase d’acquisto, servizio dedicato post-vendita e gestione dei bonus. Ecco la formula dell’azienda veneta che 30 anni fa ha rivoluzionato il modo di vendere i serramenti.

Treviso, 8 novembre 2022. Belli da vedere come eleganti complementi d’arredo che conferiscono fascino e ricercatezza all’abitazione: sono i serramenti. In questi anni, il mondo di porte e finestre è stato rinnovato e ripensato per soddisfare le esigenze estetiche e funzionali della clientela, tanto che il mercato oggi offre davvero numerose soluzioni.

«Tuttavia, in virtù dell’ampia gamma di prodotti in commercio, quando si sceglie un serramento è consigliabile avvalersi della consulenza di un esperto che accompagni il cliente in ogni fase di acquisto per permettergli di fare una scelta ragionata che tenga conto di tutte le caratteristiche che un buon infisso deve possedere, come i requisiti di sicurezza o di impermeabilità, di isolamento termico e acustico, per citarne alcuni. In un contesto così variegato e complesso il consiglio di un professionista del settore non è un’opzione ma una vera necessità. Parliamo, infatti, di un investimento importante per un bene durevole», spiega Daniela Zanellato titolare, con il socio Ernesto Pozzobon, di Open Serramenti, azienda storica di Istrana, nel trevigiano, che dal 1994 è specializzata nella vendita e nell’installazione di porte e finestre di alta qualità.

La strategia giusta per chi desidera sostituire i propri infissi o comprarne di nuovi è affidarsi a una ditta che sappia guidarlo lungo tutto l’iter di acquisto: Open Serramenti è un chiaro esempio di tutto ciò. Dalla sua fondazione si è connotata come azienda che ha sempre posto al centro i desiderata dell’acquirente occupandosi non soltanto della fornitura dei prodotti, ma offrendo tutta una serie di prestazioni aggiuntive come la consulenza personalizzata, il servizio di posa a regola d’arte e l’assistenza post-vendita rapida e puntuale.

«Il primo passo è stato ideare un salone espositivo con un vasto assortimento di serramenti “finiti”, scelti tra i brand più prestigiosi del Made in Italy – ricorda Zanellato – e istituire la figura del consulente esperto. Ai tempi, questo modus operandi era persino una novità in un panorama prettamente artigianale in cui il cliente che si rivolgeva direttamente al falegname spesso non poteva valutare soluzioni alternative».

Una filosofia che è diventata la formula vincente dell’impresa veneta: oggi il visitatore che entra nello showroom di Istrana è accolto da uno staff esperto che gli fornisce tutte le informazioni richieste e gli consiglia il prodotto più adatto per le sue esigenze. Qui può toccare con mano le novità dei migliori marchi italiani e può avvalersi dell’intervento dell’ufficio tecnico per progetti e soluzioni su misura. Infine, all’acquirente è riservata un’assistenza postvendita dedicata che prevede sopralluoghi periodici per la manutenzione degli infissi che garantisce, anche a distanza di anni, alte prestazioni del prodotto.

Ma non è tutto: anche nella gestione delle pratiche per ottenere le agevolazioni fiscali Open supporta il cliente: «In qualità di unici interlocutori non possiamo trascurare il nodo cruciale degli incentivi fiscali offerti dal Bonus Infissi, una grande opportunità per contenere i costi.

Occupandoci noi della redazione dei documenti necessari permettiamo al cliente di accedere con facilità alle detrazioni e lo sgraviamo da ogni incombenza burocratica: questo per noi vuol dire offrire un servizio ulteriore che va oltre la mera vendita».

Sito internet:https://www.openserramenti.com/