OpenLegacy nomina l’ex analista VP distinto di Gartner Massimo Pezzini a membro del comitato consultivo

Ottobre 18, 2023

Il ricercatore di mercato IT aggiunge 45 anni di esperienza al comitato consultivo di OpenLegacy per aiutare l’azienda a definire la sua esclusiva strategia di integrazione dei sistemi legacy cloud-native.

PRINCETON, N.J., 18 ottobre 2023 /PRNewswire/ — OpenLegacy, leader nell’integrazione dei sistemi legacy e nelle piattaforme di modernizzazione, ha annunciato oggi la nomina di Massimo Pezzini a membro del proprio comitato consultivo. Il signor Pezzini entra a far parte del comitato consultivo dell’azienda dopo aver trascorso oltre 45 anni nel settore informatico. Ha trascorso 25 anni come illustre analista vicepresidente presso un’importante società di analisi di ricerca, Gartner, dove si è specializzato in strategie e tecnologie di automazione e integrazione. Il signor Pezzini, in qualità di consulente del team di OpenLegacy, sarà una forza trainante nella formulazione della strategia aziendale di OpenLegacy. OpenLegacy è pienamente impegnata a supportare i requisiti per l’integrazione di sistemi moderni e legacy, e la sua tecnologia avanzata, basata su micro-servizi, API ed eventi, è un chiaro elemento di differenziazione.'” afferma Romi Stein, Presidente e Fondatore di OpenLegacy.

“Poiché l’integrazione ibrida è un aspetto vitale della trasformazione digitale, la domanda di tecnologia di automazione aziendale continua a crescere. Le tradizionali applicazioni mission-critical e system-of-record devono lavorare con app mobili, SaaS, applicazioni cloud-native personalizzate e sistemi di intelligenza artificiale generativa per migliorare l’efficienza, fornire valore aziendale innovativo e promuovere l’agilità aziendale. In questo contesto, le tecnologie che consentono un’integrazione rapida e senza soluzione di continuità tra sistemi moderni e legacy sono fondamentali.” ha dichiarato il signor Pezzini.

“Ho lavorato con OpenLegacy per molti anni”, ha continuato il signor Pezzini, “ed è un onore entrare a far parte dell’Advisory Board”.

Il signor Pezzini entra a far parte del comitato consultivo nel momento in cui l’azienda conclude le partnership strategiche più significative fino a oggi ed è pronta per la sua prossima fase di crescita. L’esperienza di Pezzini influenzerà notevolmente la direzione strategica e le iniziative di innovazione dell’azienda.

Facendo leva sulla sua vasta esperienza nel mercato IT, acquisita nel corso degli anni e affinata durante il periodo trascorso in Gartner, il signor Pezzini contribuirà a spingere OpenLegacy verso nuovi orizzonti nelle piattaforme di automazione aziendale.

