OpenWay parteciperà al vertice del G20 in Indonesia per condividere competenze sulla sicurezza e resilienza economica digitale

Novembre 14, 2022

– BRUXELLES, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ — OpenWay, leader mondiale nello sviluppo di piattaforme software per i pagamenti digitali, ha annunciato oggi che il suo CEO Pavel Gubin si unirà al vertice del G20 2022 a Bali, in Indonesia, dal 13 al 16 novembre.

Il vertice del G20 includerà un forum ufficiale per il dialogo tra i leader degli Stati membri del G20 e la comunità imprenditoriale globale., di cui Pavel Gubin farà parte di un gruppo selezionato di CEO delle principali aziende mondiali che si uniranno al vertice del G20 per discutere le sfide e le opportunità più significative del nostro tempo, per condividere le loro intuizioni e discutere le future politiche e iniziative internazionali con i Capi di Stato partecipanti. Il programma del vertice di quest’anno include sessioni, conversazioni e discussioni con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e altri capi dei paesi membri del G20.

Il G20, o Gruppo dei Venti, è il principale forum intergovernativo che riunisce i leader di 19 delle maggiori economie mondiali e dell’Unione Europea che affronterà le principali questioni relative all’economia globale, come la stabilità finanziaria internazionale, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la sviluppo sostenibile. Il G20 svolge un ruolo strategico nel garantire la crescita e la prosperità economiche globali future. Assieme, i paesi membri del G20 rappresentano oltre l’80% del PIL mondiale e il 75% del commercio internazionale.

Pavel Gubin, CEO di OpenWay, ha dichiarato: “Sono onorato di rappresentare OpenWay al forum intergovernativo più importante del mondo che riunisce i leader delle maggiori economie mondiali. Il G20 aiuta a creare maggiore prosperità per il mondo intero accelerando la crescita economica globale e l’integrazione.

I pagamenti digitali sono diventati la linfa vitale dell’economia globale e oggi sono considerati infrastrutture critiche da tutte le nazioni. Nel corso degli anni, il nostro team globale di professionisti di livello mondiale ha accumulato una vasta esperienza nei pagamenti digitali e in altre aree dell’economia digitale, alimentando e abilitando alcuni dei più grandi e avanzati sistemi di pagamento in tutto il mondo. Ecco perché a OpenWay viene regolarmente chiesto di dare consigli e consultare politici, leader statali e organizzazioni governative su questioni di sicurezza economica nazionale e resilienza finanziaria.

Non vedo l’ora di condividere le conoscenze accumulate dal nostro team globale di esperti per poter avere uno scambio di idee ed esperienze pratiche sia con i capi di Stato presenti che con altri partecipanti al vertice del G20 alla fine di questo mese”.

A proposito di OpenWay

OpenWay è il principale sviluppatore e fornitore globale della piattaforma software per pagamenti digitali Way4. Aiutiamo i nostri clienti – le principali organizzazioni finanziarie e non finanziarie di 83 paesi – a rendere i pagamenti più convenienti ed efficienti per le persone in tutto il mondo. Oltre 500 operatori di pagamento in tutto il mondo gestiscono le loro attività di pagamenti digitali su Way4. Con più centri di competenza in Europa, Americhe, Medio Oriente, Asia e Africa, il nostro team ha una comprensione ampia e olistica di diverse culture e abilità. Il contesto molto diversificato della nostra attività implica una continua evoluzione e innovazione.

Per ulteriori informazioni, visitare www.openwaygroup.com.

Per richieste di informazioni sui media, contattare marketing@openwaygroup.com

Data di uscita: 7/11/2022

Nome azienda: Gruppo OpenWay

Scarica l’immagine qui: OpenWay G20

Copyright 2022. OpenWay Europe SA Tutti i diritti riservati.

Rue Emile Francqui, 3, Mont-Saint-Guibert, Belgio, 1435

Uffici e rappresentanti internazionali in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico, Nord e America Latina

Annulla iscrizione | Gestisci le preferenze

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/openway-partecipera-al-vertice-del-g20-in-indonesia-per-condividere-competenze-sulla-sicurezza-e-resilienza-economica-digitale-301675948.html