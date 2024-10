Opportunità di lavoro e sfide per il futuro della PA

29 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Torna il Festival del valore pubblico

Università degli studi di Milano-Bicocca

Mercoledì 30 ottobre 2024, ore 9.30

Aula Magna – Ed. U6 – Agorà

Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – Milano

Milano, 29 ottobre 2024. Il 30 ottobre 2024 (ore 9.30 in Aula Magna) torna con la seconda edizione il “Festival Valore PA”, la giornata dedicata alle pubbliche amministrazioni e agli enti del terzo settore, nata per condividere storie e conoscenze sulla creazione di valore pubblico e per consolidare una comunità di persone motivate a cambiare la nostra società.

Apriranno i lavori, la rettrice di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni, il prof. Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Alfredo Marra, prorettore per la semplificazione amministrativa.

La giornata sarà quindi divisa in 5 panel tematici contemporanei che tratteranno del valore pubblico in diversi ambiti: si parlerà delle opportunità di lavoro, poco conosciute, offerte dal lavoro in carcere e del tema sempre più sentito e attuale del benessere sul luogo di lavoro ma anche della gestione delle situazioni di fragilità e vulnerabilità. Verrà proposto inoltre un focus sull’innovazione tecnologica e sociale in ambito locale e uno sul ruolo della PA verso la neutralità climatica. Infine, si parlerà della grande sfida delle liste d’attesa, un esempio di salute come bene pubblico.

Nell’ambito del Festival valore PA, l’Università di Milano-Bicocca promuove il CareerDay – Proud to be good, un evento unico nel suo genere, che consente l’incontro e il dialogo – presso gli stand al piano terra dell’edificio U6 – tra gli studenti e i laureati e le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo settore che ricercano personale qualificato per opportunità di stage e lavoro.

Saranno circa 30 le realtà aderenti a questa iniziativa, tra cui, per la prima volta, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, Associazione Milano & Partners, Camera di Commercio, A&I Onlus; tra le organizzazioni che riconfermano la loro partecipazione, vi saranno Inail, Aria, Atm, Comune di Milano, Regione Lombardia e tante altre.

Per necessità organizzative, è richiesta l’iscrizione all’evento tramite form online.

Programma della giornata

Per maggiori informazioni:

Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca

ufficio.stampa@unimib.it