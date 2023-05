Optima Italia: la Smart Utility che semplifica la vita

Maggio 9, 2023

(Adnkronos) – Milano, 9 Maggio 2023. Sono ormai più di venti anni che Optima Italia è sul mercato e in questo lasso di tempo si è trasformata in una delle più importanti Smart Utility italiane, leader per quanto riguarda l’offerta integrata di servizi di energia e telecomunicazioni (luce elettrica, gas, Internet e fisso, telefonia mobile). Altri interessanti servizi offerti da Optima Italia sono il Teleconsulto Medico (medico generico h24 7 giorni su 7) e l’assistenza h24 (un servizio erogato da terzi e che mette a disposizione idraulici, elettricisti, fabbri ecc.).

La mission dichiarata di Optima Italia è quella di migliorare, semplificandola, la vita delle persone e delle imprese; l’azienda infatti, presente su tutto il territorio del nostro Paese, propone soluzioni a tutto tondo sia per clienti privati che per clienti business.

Perché scegliere Optima Italia?

Scegliere Optima Italia vuol dire scegliere un’azienda innovativa che si avvale di un organico di centinaia di giovani professionisti in grado di proporre soluzioni ad hoc per qualsiasi cliente, sia nel comparto energetico, sia in quello telefonico.

Un altro aspetto importantissimo, al quale molto spesso non viene data la giusta considerazione, è quello dell’assistenza alla clientela; Optima Italia punta moltissimo sul fornire ai propri clienti, privati o aziende che siano, un servizio di assistenza altamente qualificato e smart. Attraverso qualsiasi canale digitale è possibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, contattare il servizio clienti; è infatti possibile utilizzare l’apposita chat di assistenza, così come servizi quali Facebook, Telegram, Google Assistant e Amazon Alexa. Ovviamente è anche possibile rivolgersi al servizio clienti tramite dei numeri verdi (business e consumer), telefonicamente o via fax.

Un altro grande vantaggio insito nella scelta di Optima è quello di avere una bolletta unica per tutti i servizi scelti: comodità e semplicità insieme.

Si deve inoltre ricordare che Optima mette a disposizione un’apposita app, My Optima, che consente di avere sul proprio smartphone tutto il mondo Optima: elettricità, gas, internet, telefono fisso e mobile. Grazie all’app è possibile consultare i consumi, controllare le fatture, gestire il traffico telefonico, il credito e le ricariche della propria SIM nonché contattare i vari canali nel caso si necessiti di assistenza.

Le proposte energia e mobile di Optima: varie e versatili

Le proposte di Optima sono particolarmente versatili; è infatti possibile scegliere uno o più servizi a seconda di quelle che sono le specifiche esigenze di ognuno; è per esempio possibile sottoscrivere le seguenti offerte: solo Luce, solo Gas, Luce e Gas, Luce e Gas + Internet e anche Luce e Gas + Internet e Mobile. Ovviamente, maggiore è il numero dei servizi scelti e maggiore è lo sconto che si può ottenere. Le offerte possono essere sottoscritte velocemente online sul sito dell’azienda.

Per quanto riguarda il settore energia (Luce e Gas), con l’offerta Super Casa Smart, i costi relativi all’elettricità e al gas si basano sugli indici più aggiornati relativi ai mercati di riferimento (andamento dell’indice PUN per quanto riguarda l’elettricità e andamento del PSV per quanto riguarda il gas) per garantire la massima trasparenza e la massima convenienza al cliente. Vale anche la pena anche sottolineare che l’energia elettrica fornita da Optima è totalmente proveniente da fonti rinnovabili, una scelta decisamente importante nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda la telefonia mobile, molto interessante è l’offerta Optima Super Mobile Smart che garantisce ai clienti diversi vantaggi: zero vincoli (ovvero nessun costo aggiuntivo in caso di recesso), tecnologia 4G+ su rete Vodafone (per avere più stabilità e affidabilità) e assistenza qualificata in caso di bisogno tramite un numero dedicato.

