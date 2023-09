ORGANO® presenta la prima ed unica miscela italiana di caffè compatibile Nespresso® potenziata con con il fungo Ganoderma

Settembre 14, 2023

TRIESTE, Italia e HONG KONG e NEW YORK, 14 settembre 2023 /PRNewswire/ — Oggi ORGANO ha rivelato con orgoglio il suo segreto dell’anno, un’innovativa riformulazione della sua miscela italiana di caffè arricchito con il fungo Ganoderma e compatibile con Nespresso.

“Siamo stati una delle prime aziende a lanciare un caffè arricchito con questo esclusivo fungo nel 2008”, ha dichiarato Shella Chua, Chief Strategy Officer di ORGANO. Chua ha continuato: “Abbiamo ampliato la nostra pluripremiata linea di bevande per portare al mondo un’altra novità ORGANO. Le nostre miscele di caffè compatibili con Nespresso e arricchite di Ganoderma sono un’estensione della promessa di ORGANO di portare i tesori della terra alle persone del mondo”.

I tre prodotti per espresso sono miscelati e rifiniti in Italia e utilizzano caffè di altissima qualità provenienti da Brasile, Perù e Uganda. Ciascuna miscela contiene il fungo biologico Ganoderma (“Reishi”) di altissima qualità, che conferisce a ORGANO Espresso il delizioso profilo ed il sapore unico dei premiati marchi di caffè ORGANO.

Andrew Finn, Chief Operating Officer di ORGANO, ha dichiarato: “L’importanza di fare cose trasformative come le capsule compatibili con Nespresso e arricchite di funghi, in tre diverse intensità e profili di sapore, è ciò che fa sì che ORGANO vada oltre l’innovazione di base e si concentri sulla trasformazione del modo in cui le persone pensano alle cose che contano per loro”. Finn ha continuato: “È fantastico creare nuove categorie di prodotti e servizi, ma è ancora meglio possedere categorie già esistenti di grande valore, come ha fatto ORGANO con le capsule compatibili Nespresso”.

Le capsule ORGANO Espresso offrono la gamma di sapori e intensità che gli intenditori di caffè cercano nel loro espresso, tra cui: un “TRE” forte, intenso e corposo, un “DUE” equilibrato, ricco e dal gusto deciso e un “UNO” delicato, raffinato e morbido. I prodotti sono ora disponibili in tutto il mondo attraverso gli Incaricati Partner indipendenti di ORGANO.

ORGANO, fondata nel 2008, è un’azienda globale di marchi di consumo che opera in oltre 40 paesi del mondo. ORGANO progetta, sviluppa e distribuisce prodotti e servizi di consumo di livello mondiale attraverso un modello di ecosistema di mercati verticali che supporta gli acquisti online e offline dei consumatori di tutto il mondo. Per saperne di più su ORGANO visita il sito https://www.organoglobal.com

