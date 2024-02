Orisha | Openbravo riconosciuta nella 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers

Febbraio 13, 2024

– Barcellona, 13 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Orisha | Openbravo, facente parte del gruppo Orisha, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta come un Fornitore Rappresentativo nella 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers (1).

“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento, che riteniamo confermi ancora una volta la nostra forte traiettoria nel settore del retail negli ultimi anni e soprattutto nel 2023, grazie al lavoro fantastico del nostro team. Crediamo fermamente di avere un ottimo prodotto pronto ad aiutare le catene di vendita al dettaglio a rispondere in modo efficiente alle sfide attuali e future, guidate dalle aspettative in rapida evoluzione dei consumatori”, ha dichiarato Marco de Vries, CEO di Orisha | Openbravo.

Secondo la Gartner, “nei 12-18 mesi scorsi, le piattaforme di commercio unificato ancorate da POS sono diventate un componente ancora più critico all’interno dell’ecosistema tecnologico del retail. Ciò è dovuto, in parte, all’estensibilità e scalabilità che le piattaforme offrono, ma, in modo più significativo, alla necessità di soddisfare le nuove ed emergenti aspettative dei clienti su vasta scala”.

“Questo è solo l’inizio di un fantastico 2024 con molte altre grandi annunci in arrivo, dimostrando il valore che offriamo alle catene di vendita al dettaglio che cercano di offrire in modo coerente esperienze di commercio unificate e senza attriti su tutti i canali e esperienze più coinvolgenti in negozio per clienti e collaboratori”, ha aggiunto de Vries.

Questo annuncio arriva dopo un altro riconoscimento lo scorso luglio da parte della Gartner, che ha identificato Orisha | Openbravo nella Tool: Digital Commerce Vendor Guide, 2023 (2).

Per celebrare questa fantastica notizia, Orisha | Openbravo offre l’accesso alla 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers.

Riguardo a Orisha | Openbravo

Supportato dalla sua piattaforma SaaS completamente modulare e ad alte prestazioni nel

cloud, Orisha | Openbravo, come parte del gruppo Orisha, permette alle catene di vendita al

dettaglio di accelerare le loro strategie di commercio unificato, offrendo eccellenti

esperienze di acquisto a clienti e dipendenti e aumentando l’agilità e la capacità di

innovazione nelle loro operazioni.

Con clienti internazionali come BUT, Decathlon, Miniso, Norauto, Sharaf DG, SMCP e Toys ‘R’ Us Iberia, presenti in più di 50 paesi, Orisha | Openbravo è oggi utilizzato da più di

10.000 utenti back office e in più di 40.000 punti di contatto retail, quali terminali fissi di

vendita, mobili, di self-service, chioschi e altri, gestendo un totale di più di 20.000 milioni di

euro annuali in transazioni di vendita.

Per saperne di più visita openbravo.com e orisha.com/en.

