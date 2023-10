Orsolini Trionfa come Miglior Rivenditore d’Italia: 143 Anni di Eccellenza nel Mondo della Ceramica

Ottobre 17, 2023

(Adnkronos) – Roma, 17 Ottobre 2023. Nel cuore dell’Italia, a Vignanello (VT), risiede una delle aziende più prestigiose nel settore dei materiali edili e dell’interior design: Orsolini Amedeo SpA. Quest’anno, l’azienda ha ricevuto un riconoscimento di grande importanza, essendo stata premiata come il miglior distributore in Italia da Confindustria Ceramica, l’associazione che rappresenta l’industria ceramica italiana.

Non è la prima volta che Orsolini riceve questo prestigioso premio. Dopo le vittorie nel 1995 e nel 2010, l’azienda torna a brillare nel 2023, consolidando la sua posizione come leader nel settore. Questi premi sono una testimonianza della dedizione, passione e impegno che Orsolini ha sempre dimostrato nel promuovere e valorizzare il proprio modello di lavoro.

Il premio non è solo un riconoscimento del successo commerciale, ma anche della profonda partnership e collaborazione tra Orsolini e l’industria ceramica italiana. L’azienda è stata elogiata per la sua fedeltà al prodotto italiano, per la durata dell’attività, per il volume d’affari e per la capacità di valorizzare al meglio il prodotto all’interno della rivendita. Questa fedeltà si traduce in una selezione accurata dei materiali, in una continua ricerca di innovazione e in una formazione costante del personale, assicurando che ogni cliente riceva non solo un prodotto, ma un’esperienza d’acquisto superiore. La collaborazione con i produttori italiani ha permesso a Orsolini di avere accesso alle ultime tendenze e tecnologie nel settore ceramico, garantendo sempre soluzioni all’avanguardia.

Il 99% dei marchi di ceramiche proposti da Orsolini nei suoi punti vendita è italiano. Questa scelta riflette non solo l’orgoglio dell’azienda nel promuovere prodotti di alta qualità, ma anche la sua filosofia di valorizzare la tradizione e l’innovazione del Made in Italy. Ogni piastrella racconta una storia, una tradizione, un’arte che Orsolini è orgoglioso di presentare ai suoi clienti. Tra questi prodotti, i pavimenti orsolini rappresentano un esempio emblematico di qualità e design. Ma non si tratta solo di estetica: dietro ogni prodotto c’è una ricerca meticolosa, un impegno per la sostenibilità e un’attenzione ai dettagli che fa la differenza. Orsolini, attraverso le sue scelte, sottolinea l’importanza di un design che non solo appare bello, ma che è anche funzionale, durevole e sostenibile. La passione per il Made in Italy si riflette anche nella formazione continua del personale, assicurando che ogni cliente possa apprezzare appieno la bellezza e la qualità di ogni singolo prodotto.

Con oltre 140 anni di storia, Orsolini rappresenta una delle realtà più solide e affermate nel panorama italiano. Guidata da cinque generazioni dalla famiglia Orsolini, l’azienda ha saputo evolversi e adattarsi alle sfide del mercato, mantenendo sempre al centro la passione per la qualità e l’attenzione al cliente. Con un fatturato in crescita e un team di professionisti dedicati, Orsolini continua a essere un punto di riferimento nel settore, offrendo soluzioni complete per ogni esigenza.

Il premio ricevuto da Orsolini non è solo un riconoscimento del suo successo commerciale, ma anche della sua dedizione, passione e impegno nel promuovere la qualità e la tradizione del Made in Italy. Con una storia ricca e una visione orientata al futuro, Orsolini rappresenta un esempio luminoso di eccellenza italiana nel mondo della ceramica.

