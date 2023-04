Orzi Carrelli Elevatori offre corso gratuito con finalità di assunzione

Aprile 24, 2023

(Adnkronos) – Parma, 24 aprile 2023 – Anche quest’anno Orzi Carrelli Elevatori si prepara a inaugurare la nuova edizione del corso gratuito per meccatronico, tenuto direttamente dalla figura di Giacomo Orzi, titolare dell’azienda, tecnico qualificato e abilitato all’erogazione di percorsi formativi dalla regione Emilia Romagna.

Nata inizialmente come officina dedicata alle riparazioni meccaniche, Orzi Carrelli Elevatori nel corso del tempo ha incrementato il suo ventaglio di servizi, arrivando a includere, oltre all’assistenza ai prodotti, anche la loro vendita e il noleggio.

Proprio l’ampio bagaglio di competenze sviluppato negli anni e la volontà di diversificare sempre più il proprio raggio d’azione, hanno spinto Orzi Carrelli Elevatori a scegliere di espandersi anche verso il settore della formazione professionale.

Nel dettaglio, il corso meccatronico offerto gratuitamente da Orzi Carrelli Elevatori è stato pensato per fornire il know how necessario per ampliare le proprie conoscenze e diventare a tutti gli effetti professionisti del settore.

Presenta una durata di 70 ore e, come unici requisiti, quelli di essere dei principianti e di possedere una certa manualità. Grazie al numero chiuso – sono previsti, infatti, solamente dodici posti – gli studenti vengono seguiti con attenzione dal docente e riescono ad apprendere tutte le nozioni necessarie.

Corsi di formazione: le opportunità offerte da Orzi Carrelli Elevatori

Oltre alla possibilità di frequentare gratuitamente le lezioni, è importante sottolineare che Orzi Carrelli Elevatori, alla fine delle lezioni, metterà a disposizione la possibilità di essere assunti direttamente in azienda per i quattro allievi più meritevoli.

Dopo aver frequentato con regolarità il corso, che si svolge in presenza nella sede di Parma, gli studenti dovranno sostenere un esame volto ad accertare che abbiano conseguito le competenze necessarie per proporsi come professionisti.Il test, che prevede domande sia teoriche che pratiche, è determinante perché accerta il livello di conoscenza dell’aspirante meccatronico.

Infine, verrà stilata una graduatoria e i primi quattro classificati riceveranno l’opportunità di iniziare fin da subito la loro carriera in questo settore. In ogni caso, al termine del corso a chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni Orzi Carrelli Elevatori rilascerà un attestato di frequenza che può essere eventualmente inserito nel CV dagli studenti.

Oltre a questo specifico ciclo di lezioni dedicato alla figura del meccatronico, inoltre, l’azienda offre anche diverse altre opportunità di formazione, come ad esempio il corso che permette di ricevere l’abilitazione necessaria per i carrelli elevatori industriali semimoventi (i cosiddetti muletti) o il corso per Piattaforma Aerea (PLE) con il rilascio del relativo attestato.

La figura del meccatronico nel mondo del lavoro

La professione del meccatronico è un’attività sempre più ricercata dal mondo del lavoro. È proprio questa figura professionale, infatti, che si occupa di riparare gli impianti industriali di tipo meccanico, ma anche elettronico ed elettrico, nonché di eseguire le riparazioni e le manutenzioni sui vari macchinari.

In caso di guasto, di rottura o di malfunzionamento, è proprio il tecnico meccatronico che viene chiamato per risolvere il problema con tempestività dalle varie aziende. Si tratta di una professione che richiede competenze sia dal lato teorico (occorre, infatti, possedere uno specifico know how in campo meccanico, elettronico ed elettrotecnico), ma anche pratico.

Proprio vista la complessità della materia frequentare un corso di formazione come quello proposto gratuitamente da Orzi Carrelli Elevatori risulta fondamentale per disporre di tutte le competenze necessarie e aumentare la propria competitività all’interno del mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.orzicarrellielevatori.com/

