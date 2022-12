Oscar Greco (GrecoPlast): “Controtelai termici e cassonetti coibentati termoacustici garantiscono risultati efficaci in breve tempo”

Dicembre 20, 2022

(Adnkronos) – I nuovi materiali hanno caratteristiche termiche e isolanti di maggiore qualità. Per la sostituzione o coibentazione di cassonetti e controtelai è possibile anche accedere ad importanti incentivi fiscali.

Lamezia Terme, 20 dicembre 2022. Anche nel mondo degli infissi l’evoluzione tecnica e meccanica ha portato notevoli cambiamenti e nuovi metodi di produzione. In passato i telai e i controtelai delle finestre erano in legno e in alluminio. Oggi il mercato presenta l’uso di nuovi materiali più efficienti, come il PVC, con caratteristiche termiche decisamente diverse che rendono i serramenti più affidabili. “I nuovi controtelai termici garantiscono efficienza energetica e soprattutto la buona tenuta dei muri – sottolinea Oscar Greco, alla guida di GrecoPlast, azienda di Lamezia Terme con oltre 30 anni di esperienza nel settore – evitando che si formino muffe. I controtelai servono in particolare a mettere in connessione i serramenti con la muratura. È quindi una parte strutturale molto importante, sia per i serramenti che per l’intera architettura dell’abitazione: deve garantire solidità, lunga durata e avere proprietà isolanti. Questo nuovo tipo di controtelaio isolante è realizzato in multistrato marino con un piedino in PVC che evita la risalita dell’umidità. Inoltre tra la tapparella e l’infisso interno viene aggiunto un distanziale dove fissare la zanzariera, sempre in materiale molto isolante (PVC con l’anima in poliuretano espanso). In questo modo si evita di far passare sia il freddo che il caldo, con un notevole risparmio di consumo energetico”.

La scelta del giusto controtelaio coibentato diventa quindi fondamentale perchè possa garantire isolamento termico ma anche acustico in modo efficace. Un altro vantaggio, rispetto ad un sistema tradizionale, è che l’inquinamento acustico proveniente dall’esterno non entra neppure dalla cavità dove si trova il rullo delle tapparelle. Per ottenere questi risultati è importante, dunque, affidarsi a un’azienda professionale e qualificata. “Ogni abitazione ha le sue esigenze – spiega Oscar Greco – per questo diamo sempre il nostro supporto nella scelta del controtelaio coibentato più adatto, con soluzioni anche personalizzate su misura. È molto richiesto anche per le ristrutturazioni. Ci occupiamo di tutto, dalla consulenza e produzione alla posa con installatori professionali, all’assistenza post-vendita”.

Altro strumento che garantisce maggiore isolamento e risparmio energetico è l’installazione di un cassonetto coibentato, perché non rappresenterà più un ponte termico e restituisce notevoli vantaggi anche in termini di isolamento acustico. “Nei cassonetti delle tapparelle non isolati – spiega Greco – l’intera superficie della scocca diventa un radiatore che emana freddo d’inverno e l’esatto contrario d’estate. Se invece un cassonetto viene isolato adeguatamente, l’intera superficie diventa ‘termicamente neutra’. Allo stesso tempo questa tipologia ha un aspetto estetico migliore, perché meno sporgenti e quindi in armonia con gli infissi scelti e con gli arredi presenti nell’abitazione”.

Per la sostituzione o coibentazione di cassonetti e controtelai è possibile anche accedere ad importanti incentivi fiscali, purchè si tratti di prodotti certificati. Vale per il Superbonus 110% come per altre agevolazioni legate al risparmio energetico. “Certamente è una buona notizia per chi deve fare questi interventi nella propria abitazione – sottolinea Oscar Greco – Sfruttare al meglio questi vantaggi è un’opportunità che sarà probabilmente irripetibile nei prossimi anni. Per questo è bene scegliere i prodotti corretti”.

Eseguire lavori in modo efficiente e ottimale è un aspetto da non sottovalutare. GrecoPlast è un’azienda fondata da Oscar Greco nel 2005, ma che vanta una lunga esperienza familiare nel settore. È un punto di riferimento per il territorio di Lamezia Terme, ma anche regionale e nazionale. Grazie all’elevata professionalità e alla specializzazione, i prodotti che offrono hanno sempre garanzia di qualità certificata.

CONTATTI: https://www.grecoplast.net/