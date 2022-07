OSS. EUROBET: al via la 109ª edizione del Tour de France, favorito lo sloveno Pogacar. Europeo di calcio femminile, le Azzurre raccolgono il 39% dei pronostici

Luglio 1, 2022

(Adnkronos) – Il Motomondiale si prende cinque weekend di riposo prima della ripresa della stagione in agosto, ma gli appassionati di motori non rimarranno comunque a digiuno questo fine settimana. Decimo appuntamento con la Formula 1, si va in scena a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Max Verstappen, campione del mondo in carica, attualmente è primo in classifica generale Piloti con 175 punti. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 37% vede favorito il ferrarista Leclerc, seguito proprio dall’olandese che raccoglie il 34% delle preferenze. La Mercedes di Lewis Hamilton segue invece con il 18%.

Parte oggi da Copenaghen il Tour de France numero 109, 20 tappe tra Danimarca, Belgio, Francia e Svizzera. Sprint iniziale per il ciclista sloveno della UAE Team Emirates Tadej Pogacar, dato favorito al 94%. Gli altri corridori in lizza per la vittoria della Grande Boucle sono Roglic (Jumbo Visma) e Vlasov (Bora-Hansgrohe) che raccolgono rispettivamente il 2% e l’1% dei pronostici.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati riguardo l’Europeo di calcio femminile, che si svolgerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Le Azzurre guidate da Milena Bertolini raccolgono attualmente il 39% dei consensi per la vittoria finale, seguite dalle padrone di casa inglesi (26%) e dalla Spagna (25%).

Proseguono infine gli spifferi di calciomercato anche per le big europee: il Real Madrid vuole rinforzare il reparto offensivo, in lizza i nomi di Salah e Gnabry, che raccolgono rispettivamente il 46% e il 35% delle preferenze. Una nuova soluzione in attacco nel mirino del Barcellona: la prima scelta sarebbe Robert Lewandowski (83%); riguardo il reparto difensivo, i blaugrana mostrano interesse verso il giocatore del Napoli Koulibaly (6%). Il Paris Saint-Germain pensa invece al difensore dell’Inter Škriniar (91%) e al centrocampista del Manchester United Pogba (3%).

Osservatorio Eurobet

