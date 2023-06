OSS. EUROBET: F1 GP d’Austria, Verstappen in pole position. Tennis, si apre Wimbledon e i pronostici sono per Djokovic e Alcaraz. Via al Tour de France, favorito lo sloveno Pogacar.

Giugno 28, 2023

(Roma 28 giugno 2023) – Questo fine settimana la Formula 1 torna in Europa con il Gran Premio d’Austria. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), il campione del mondo in carica Verstappen è pronto a consolidare il suo dominio sul Circuito del Red Bull Ring con il 48% delle preferenze. A contendersi il podio ci sono anche la Ferrari di Leclerc, che raccoglie il 27% delle scelte, e la Mercedes di Hamilton, con il 18% dei pronostici.

Parte il 1° luglio da Bilbao il Tour de France numero 110, che terminerà il prossimo 23 luglio sugli Champs Élysées di Parigi. Sprint iniziale per il ciclista sloveno della UAE Team Emirates Tadej Pogacar, dato favorito al 79%. Gli altri corridori in lizza per la vittoria della Grande Boucle sono il danese Vingegaard della Jumbo-Visma e il capitano della Ineos Grenadiers Bernal, che raccolgono rispettivamente il 10% e il 3% dei pronostici.

Dal 3 luglio si aprono i giochi all’England Club di Londra: riparte Wimbledon, giunto alla sua 131ª edizione. Nel tabellone maschile l’attenzione è rivolta alla sfida generazionale tra presente e futuro del tennis internazionale tra Djokovic, che parte favorito con il 46% delle preferenze, e Alcaraz, attualmente numero 1 del ranking mondiale, che colleziona il 41% dei pronostici. A seguire l’azzurro Sinner puntato al 7%.

Proseguono infine gli spifferi di calciomercato: l’attaccante belga Lukaku sembrerebbe essere al centro di possibili trattative, con l’Inter in pole position (82%) per blindarlo in maniera definitiva acquistandone il cartellino e il Milan (7%) che mostra un interessamento. Altro nome molto chiacchierato risulta quello del centravanti partenopeo Victor Osimhen: i Campioni d’Italia vorrebbero trattenerlo in maglia azzurra (57%), ma si fanno sempre più insistenti le sirene del PSG (19%) e del Real Madrid (16%). Il Bayern Monaco (55%) ha messo gli occhi su Vlahovic: l’attaccante della Juventus risulta anche nel mirino del Chelsea (22%), ma ci sono buone probabilità di vederlo in maglia bianconera anche nella prossima stagione (16%). Rasmus Højlund potrebbe salutare Bergamo direzione Manchester United (45%), con il Napoli pronto a tentare un affondo (9%). Dopo otto stagioni, Milinkovic-Savic ha espresso la volontà di lasciare la Lazio. Milan (42%) e Juventus (40%) potrebbero essere le destinazioni più probabili.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

