OSS. EUROBET: Finale Mondiali Qatar 2022, Argentina favorita per la vittoria, Croazia in pole per il terzo posto. Serie B, diciottesima giornata ricca di emozioni al vertice

Dicembre 16, 2022

(Roma 16 dicembre 2022) – Roma 16 dicembre 2022 – Tutto pronto questo fine settimana per le battute finali del Mondiale 2022. Sabato alle ore 16:00 finale per il terzo posto tra la Croazia e la rivelazione del torneo Marocco: secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 47% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Dalić, mentre il Marocco è dato vincente al 32%. Il 21% auspica un pareggio tra le due squadre nei tempi regolamentari. Tra i marcatori più pronosticati emergono i croati Perisic e Kramaric e il giocatore marocchino del Chelsea Ziyech. I risultati esatti più giocati sono il 2-1, il 3-1 e l’1-2.

Argentina-Francia è la finale di Qatar 2022, si terrà domenica alle ore 16:00. Il 52% dei tifosi è convinto che sarà l’Albiceleste a trionfare, il pareggio nei tempi regolamentari viene pronosticato al 23%, mentre gli uomini di Deschamps, alla seconda finale mondiale consecutiva, sono dati vincenti al 25%. Tra i risultati più giocati spiccano l’1-0, il 2-1 e l’1-1. Per quanto riguarda i marcatori più puntati si conferma la sfida Messi-Mbappé, seguiti dall’attaccante del Milan Giroud.

Sabato alle ore 18 si aprirà con due anticipi la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Sul prato dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani si sfideranno Pisa e Brescia. I padroni di casa vengono da una striscia positiva di 12 risultati utili consecutivi, mentre le Rondinelle arrivano con una sola vittoria negli ultimi dodici incontri. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 51% dei tifosi si aspetta una vittoria del Pisa, mentre gli ospiti sono dati vincenti al 20%. Il 29% degli appassionati è convinto invece che le due squadre pareggeranno. I risultati esatti più giocati sono il 2-1, l’1-0 e l’1-1.

La serata di sabato prosegue con il match Reggina-Bari delle 20:30, uno scontro al vertice che si preannuncia ricco di emozioni. La squadra di Pippo Inzaghi è a soli quattro punti dalla capolista. Il Bari, invece, terzo in solitaria, è a tre punti dagli amaranto. La squadra di casa è data vincente dal 47% dei tifosi. Lo scontro potrebbe terminare in parità secondo il 32% degli appassionati, mentre gli uomini di Mignani raccolgono il 21% delle scelte. Tra i risultati esatti più giocati emergono l’1-0, l’1-1 e il 2-1.

Domenica alle ore 14:00 si gioca Ternana-Como. Sul prato del Libero Liberati, i padroni di casa hanno subito una sola sconfitta in questo campionato e sono attualmente in corsa per un posto nei playoff. Il Como, che occupa la penultima posizione, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in trasferta. Il 59% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Andreazzoli a trionfare, il 27% ritiene che le squadre pareggeranno, mentre il 14% auspica una vittoria del Como. Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti più giocati: il 2-1, il 2-0 e il 3-1.

La giornata di domenica terminerà con l’incontro delle 20:45 tra Genoa e Frosinone. I padroni di casa con una sola vittoria nelle ultime sette giornate sfideranno la capolista, reduce dal pareggio contro il Pisa. Il Grifone raccoglie il 36% delle scelte, mentre il Frosinone il 25%. Secondo il 39% degli appassionati il match terminerà con un pareggio. I risultati esatti più giocati riflettono i pronostici: 1-1, 1-0 e 0-0.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

