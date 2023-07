OSS. EUROBET: Mondiali di calcio femminile, Inghilterra, Brasile e Germania le favorite del secondo turno. Hojlund e Vlahovic al centro del calciomercato.

Luglio 28, 2023

(Adnkronos) – Questo fine settimana prosegue la fase a gironi della Coppa del Mondo femminile FIFA con il secondo turno: secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), l’Inghilterra risulta favorita con l’85% delle preferenze nella sfida contro la Danimarca, che avrà luogo oggi alle ore 10:30 italiane. Entrambe le compagini hanno vinto la prima gara, rispettivamente contro Haiti e Cina. Per questo incontro l’Over 2,5 è giocato al 70%. Sabato 29 sarà il turno dell’Italia, che scenderà in campo contro la Svezia. Si prospetta un incontro dal risultato aperto, con le scandinave avanti nei pronostici con il 54%, mentre le ragazze della Ct Bertolini raccolgono il 37% delle preferenze; l’Over 2,5 è dato al 77%.

Sempre sabato, al Suncrop Stadium di Brisbane, si giocherà la gara tra Brasile e Francia. Il Brasile, in testa al girone grazie alla vittoria netta per 4 a 0 ai danni di Panama, è favorito con il 66% delle preferenze. Si prevede un incontro ricco di reti, con l’Over 2,5 giocato al 76%. Domenica 30 alle 11:30 ore italiane al Sydney Football Stadium si sfideranno Germania e Colombia, con le tedesche date vincenti all’88%. I tifosi prospettano un match entusiasmante, con l’Over 2,5 puntato all’87%.

Sul fronte calciomercato della Serie A, l’attaccante dell’Atalanta e della nazionale danese Hojlund si trova nelle ultime ore al centro delle discussioni, con il Manchester United in pole position (52%) per provare a blindarlo definitivamente. Dai Red Devils è arrivata una prima offerta di 70 milioni che favorirebbe un trasferimento in Inghilterra. Atalanta (27%) e Juventus (14%) continuano però a puntare il giocatore. Altro protagonista di questa fase è l’attaccante serbo della Juventus Vlahovic, che secondo il 32% dei tifosi indosserà un’altra maglia nella prossima stagione, mentre il 21% è convinto che resterà a Torino. Tra le squadre interessate vi sono in testa Chelsea (19%) e Bayern Monaco (15%).

Questa sera sono in programma anche le qualifiche del Gran Premio del Belgio della Formula 1. Tra i favoriti per la pole position c’è Lando Norris sulla McLaren (38%), che si sta dimostrando la seconda forza dopo la Red Bull del campione in carica Max Verstappen, che raccoglie il 23% delle scelte.

