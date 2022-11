OSS. EUROBET: Mondiali Qatar, secondo turno favorevole per Spagna, Brasile e Portogallo. Serie B, i pronostici premiano le prime in classifica

Novembre 25, 2022

(Adnkronos) – Roma, 25 novembre 2022.Nei prossimi giorni i Mondiali del Qatar entrano in una fase calda con partite che risulteranno decisive per la qualificazione agli ottavi di finale. Domenica si disputerà alle 14:00 Belgio-Marocco (Gruppo F). Il Belgio ha sconfitto il Canada e con una ulteriore vittoria potrebbe ipotecare la qualificazione. Il Marocco invece viene da un pareggio contro la Croazia. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 62% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Martinez, mentre il Marocco è dato vincente al 16%. Il 22% pronostica un pareggio tra le due squadre. I risultati esatti più giocati sono il 2-1, il 3-1 e l’1-1.

La domenica prosegue con la sfida delle 20:00 tra Spagna e Germania (Gruppo E). Per la Germania questa sarà una partita decisiva poiché, dopo la sconfitta contro il Giappone, se non conquisterà i tre punti sarà a rischio eliminazione. La Spagna, invece, viene da una vittoria molto convincente: il 7-0 contro il Costa Rica. Il 47% dei tifosi è convinto che sarà la Roja a trionfare, il pareggio viene pronosticato al 31%, mentre gli uomini di Flick sono dati vincenti al 22%. Tra i risultati più giocati spiccano il 2-1, il 2-2 e l’1-1.

Nella giornata di lunedì, alle 17, il Brasile incontrerà la Svizzera (Gruppo G). Il Brasile, che ha conquistato i primi tre punti nella serata di ieri contro la Serbia, è dato vincente dal 90% degli appassionati, l’8% si aspetta un finale in parità e solo il 2% pronostica una vittoria degli svizzeri. Tra i risultati esatti più quotati emergono il 2-0, il 3-0 e il 3-1.

Altro match che si terrà lunedì, alle 20, è Portogallo-Uruguay (Gruppo H). Gli uomini di Santos sono i favoriti e raccolgono il 51% delle preferenze. La vittoria della Celeste è giocata al 28%, mentre il pareggio è dato al 21%. I risultati esatti più puntati sono l’1-0, il 2-0 e l’1-1.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati per la quattordicesima giornata della Serie B di calcio, che non vede scontri diretti al vertice.

La giornata di sabato si aprirà con la sfida delle 15 tra Parma e Modena. Le due squadre si trovano in una posizione di classifica molto differente. Infatti, il Parma è nella zona play off e il Modena, invece, si trova a ridosso della zona play out. L’incontro terminerà con la vittoria dei gialloblù secondo il 76% degli appassionati, mentre il pareggio è giocato al 18%; la vittoria della squadra ospite è pronosticata al 6%. I risultati esatti più giocati confermano le sensazioni dei tifosi, i più puntati sono l’1-0, il 2-1 e il 2-0. Secondo i pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dall’attaccante del Parma Inglese, seguito dai compagni di squadra Vazquez e Tutino.

Domenica alle 12:30 la Reggina ospiterà il Benevento. Entrambe le squadre cercano il quarto risultato utile consecutivo, ma con obiettivi di classifica completamente diversi. Sul prato dell’Oreste Granillo, il 56% degli appassionati si aspetta una vittoria dei padroni di casa. Il 28% dei tifosi è convinto che le due squadre pareggeranno, mentre il Benevento è dato vincente al 16%. I risultati esatti più giocati sono infatti il 2-1, l’1-1 e il 2-2. Secondo gli appassionati, l’attaccante della Reggina Menez potrebbe sbloccare il risultato, seguito dal compagno Rivas e da Forte, attaccante del Benevento.

La giornata di domenica prosegue con Perugia-Genoa, che si disputerà alle 15. I rossoblù sono terzi in classifica e cercano punti in trasferta contro il fanalino di coda del campionato. Infatti, la loro vittoria è puntata al 61%, mentre il pareggio è giocato al 25%. I padroni di casa potrebbero vincere secondo il 14% dei tifosi. Tra i risultati esatti più quotati spicca l’1-2, lo 0-1 e l’1-1. Coda, attaccante del Genoa, potrebbe aprire le marcature, seguito dal compagno di squadra Gudmundsson e dall’attaccante del Perugia Di Carmine.

Contemporaneamente il Frosinone ospiterà il Cagliari. I padroni di casa sono primi in classifica e in cerca della settima vittoria consecutiva. Il Cagliari, invece, è reduce da tre pareggi consecutivi. Il 38% ritiene che sarà la capolista a trionfare, il Cagliari è favorito al 27%. Il 35% dei tifosi si aspetta invece un pareggio. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più giocati: l’1-1, il 2-1, l’1-0. Potrebbe siglare il primo gol della partita l’attaccante del Frosinone Mulattieri, seguito dal cagliaritano Lapadula e dal centrocampista frusinate Garritano.

