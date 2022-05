OSS. EUROBET: Serie A, continua il duello tra le milanesi per il primato in classifica. Coppa Italia, sfida aperta tra Juventus e Inter. F1, Leclerc favorito nel GP di Miami

Maggio 6, 2022

(Adnkronos) – Il campionato di Serie A giunge alla trentaseiesima giornata con i giochi ancora aperti sia in zona scudetto, sia in zona retrocessione. Il turno si apre con due anticipi questa sera: alle ore 18.45 a San Siro Inter-Empoli. I nerazzurri hanno una nuova occasione per tentare di fare lo sgambetto al Milan. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 98% degli appassionati è convinto che saranno i padroni di casa ad aggiudicarsi il match. I marcatori più attesi sono i nerazzurri Lautaro Martinez, Dzeko e Barella. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 3-0 ed il 4-0.

Alle ore 21 al Ferraris si giocherà l’incontro tra Genoa e Juventus, partita chiave sia in ottica Champions, con la Vecchia Signora che tenta il sorpasso sul Napoli al terzo posto, sia per la zona retrocessione con i rossoblù sempre più compromessi. Gli appassionati pronosticano una vittoria bianconera al 92%, con il pareggio dato al 7%. Vlahovic è il marcatore più quotato insieme ai compagni di squadra Dybala e Bernardeschi. Tra i risultati più giocati spiccano lo 0-2, lo 0-3 e lo 0-1.

Sabato ore 15 il Napoli fa visita al Torino: secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, il 41% dei tifosi è convinto che la gara terminerà in parità. Il 39% auspica una vittoria partenopea, mentre i granata sono dati vincenti al 20%. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati l’1-2, il 2-2 e il 2-3 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi troviamo gli azzurri Mertens, Osimhen e Insigne.

Domenica sera a Verona il Milan ha la possibilità di incrementare il vantaggio sui cugini nerazzurri, dei quali conoscerà già il risultato. L’85% dei tifosi vede gli uomini di Pioli vincenti. I risultati esatti più giocati restituiscono l’equilibrio dei pronostici con tre vittorie rossonere: 0-1, 1-2 e lo 0-2. Tra i possibili marcatori svettano i milanisti Leao, Kessié e Theo Hernandez.

Questo fine settimana la Formula 1 va in scena negli Stati Uniti: il Gran Premio di Miami sarà la quinta prova della stagione. La gara si corre domenica 8 maggio sul nuovo circuito cittadino. La Ferrari dopo la delusione di Imola tenterà di riprendersi il podio. Per gli appassionati Charles Leclerc risulta favorito con il 41%, seguito dalla Red Bull di Verstappen e dal compagno di scuderia Sainz che raccolgono rispettivamente il 29% ed il 23% delle preferenze.

Mercoledì 11 maggio il derby d’Italia Juventus-Inter determinerà la vincitrice della Coppa Italia 2022. Sfida dall’esito apertissimo secondo i pronostici, che vedono la Juventus (43%) favorita di un solo punto percentuale sull’Inter (42%).

