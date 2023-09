OSS. EUROBET: Serie A, i tifosi pronosticano la vittoria di Milan, Juventus e Inter. F1, sul circuito di Suzuka la Red Bull di Verstappen risulta favorita. Moto GP, in India Bagnaia raccoglie il 54% delle preferenze.

Settembre 22, 2023

(Roma, 22 settembre 2023) – Roma, 22 settembre 2023 – Dopo gli anticipi previsti questa sera, la quinta giornata di Serie A prosegue sabato alle 15:00 con la sfida tra Milan e Verona. I rossoneri dovranno ripartire dopo la sonora sconfitta subita nel derby contro l’Inter. Gli uomini di Baroni dopo un buon avvio di campionato non trovano la vittoria da due partite consecutive. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 92% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Pioli. I risultati esatti più giocati sono infatti il 3-1, il 3-0 e il 2-0. Secondo i pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dall’attaccante del Milan Leao, seguito dai compagni di squadra Giroud e Pulisic.

A seguire, alle 18:00, sul prato del Mapei Stadium il Sassuolo incontrerà la Juventus. I neroverdi hanno ottenuto una sola vittoria dall’avvio del campionato, mentre i bianconeri, secondi in classifica, sono ancora imbattuti. L’89% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Allegri. Tra i risultati esatti più giocati emergono lo 0-2, l’1-2 e lo 0-1 e a segnare la prima rete potrebbero essere i bianconeri Vlahovic, Chiesa e Rabiot.

La giornata di domenica si aprirà alle 12:30 con l’anticipo tra Empoli e Inter. Gli uomini di Andreazzoli sono ancora alla ricerca del primo gol e dei primi punti. I neroazzurri si presentano alla sfida primi in classifica a punteggio pieno, forti della schiacciante vittoria nel derby. Il 97% ritiene che sarà la squadra di Inzaghi a trionfare. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più giocati: l’1-3, lo 0-2 e lo 0-3. Secondo gli appassionati, l’interista Lautaro Martinez potrebbe sbloccare la partita, seguito dai compagni di maglia Barella e Thuram.

Il turno si conclude con il posticipo domenicale delle 20:45: sul prato dell’Olimpico Grande Torino andrà in scena Torino-Roma. Gli uomini di Juric in questo avvio di campionato hanno mantenuto la porta inviolata in tre gare, collezionando sette punti. I giallorossi, dopo la prima vittoria in campionato, sono alla ricerca di maggiori conferme. L’incontro terminerà con la vittoria degli uomini di Mourinho secondo il 51% degli appassionati, mentre il pareggio è giocato al 27%. La vittoria granata è data al 22%. Tra risultati esatti più giocati emerge lo 0-1, l’1-1 e l’1-2. Il giallorosso Lukaku potrebbe siglare il primo gol della partita, insieme all’attaccante del Torino Zapata.

L’Osservatorio Eurobet ha scattato per questo fine settimana una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori: doppio appuntamento previsto con la tappa giapponese della Formula 1 e la MotoGP protagonista in India per la prima volta.

Dopo il GP di Singapore, il Mondiale di Formula 1 si sposta ancora più a oriente, sul circuito di Suzuka, per il sedicesimo appuntamento stagionale: la Red Bull di Verstappen risulta favorita nei pronostici con il 59% delle preferenze, seguito dalle Ferrari di Sainz (14%) e Leclerc (11%).

Il circuito inedito di Buddh ospita la quattordicesima gara della MotoGP 2023. La Ducati di Bagnaia parte favorita con il 54% dei pronostici, seguita da Bezzecchi (Ducati – Mooney VR46 Racing Team) e Martin (Ducati – Team Pramac), che collezionano rispettivamente il 26% e il 9%.

