OSS. EUROBET: Serie A, la nuova Roma targata De Rossi raccoglie l’81% delle preferenze contro il Verona. Supercoppa Italiana, l’Inter favorita per il 66% degli appassionati.

Gennaio 19, 2024

(Adnkronos) –

La ventunesima giornata di Serie A si giocherà divisa tra questo fine settimana e febbraio per via della partecipazione di alcune compagini alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Sabato alle ore 18:00 si parte con il match Roma-Verona: partita d’esordio per il nuovo tecnico giallorosso Daniele De Rossi dopo l’esonero di José Mourinho, per cercare di non perdere terreno dalla zona Europa. Anche il Verona è alla ricerca di punti decisivi, ma per agguantare la salvezza. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) l’81% degli appassionati si aspetta una vittoria dei padroni di casa, mentre gli scaligeri sono dati vincenti all’8%; pareggio pronosticato all’11%. Tra i risultati esatti più giocati emergono l’1-0, il 2-1 e il 2-0. I giallorossi Lukaku e Dybala potrebbero sbloccare il risultato.

Il Milan fa visita all’Udinese sabato alle ore 20:45: dopo il successo sulla Roma, i rossoneri tentano di avvicinarsi ulteriormente a Inter e Juventus, mentre i friulani cercano di assicurarsi dei punti salvezza. Il 69% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Pioli. I padroni di casa raccolgono l’11% delle scelte, mentre il match potrebbe terminare in parità secondo il 20% degli appassionati. Tra i risultati esatti più giocati emergono l’1-2, lo 0-2 e l’1-3. I diavoli Giroud, Leao e Pulisic potrebbero sbloccare il risultato.

Il turno prosegue alle ore 15:00 di domenica con Empoli-Monza. I toscani sono al terzo cambio di allenatore, con Nicola che sostituisce Andreazzoli; il Monza deve smaltire la sonora sconfitta subita contro la capolista Inter. Match dagli esiti aperti quello del Carlo Castellani: il 37% ritiene che saranno i brianzoli a trionfare, il 34% auspica un pareggio tra le due squadre, mentre il 29% punta la vittoria dei padroni di casa. Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti più quotati: l’1-2, l’1-1 e il 2-1. Gli attaccanti dell’Empoli Caputo e Baldanzi e il biancorosso Colpani potrebbero segnare la prima rete dell’incontro.

Domenica si disputerà alle ore 20:45 la partita Lecce-Juventus: con l’Inter impegnata in Supercoppa, i bianconeri vorrebbero tentare il sorpasso; i salentini invece vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta in trasferta contro la Lazio. Il 64% ritiene che sarà la Vecchia Signora a trionfare, mentre il 24% ritiene che il match terminerà con un pareggio tra le due compagini. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più pronosticati: lo 0-1, l’1-2 e lo 0-2. Gli juventini Chiesa, Vlahovic e Rabiot potrebbero siglare il primo gol del match.

La Supercoppa Italiana è partita ieri sera a Riad, con l’inedito formato a quattro squadre, con semifinali e finale. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, l’Inter è la favorita nella sfida finale di lunedì 22 gennaio per il 66% degli appassionati, seguita dal Napoli (9%), che ieri sera ha eliminato la Fiorentina, e dalla Lazio (6%), che questa sera sfiderà proprio i nerazzurri.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL – Elena Oricelli – 02 773361 – elena.oricelli@mslgroup.com