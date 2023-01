OSS. EUROBET: Serie A, Milan, Lazio e Juve favorite nel primo turno post Mondiale

Gennaio 3, 2023

(Roma 3 gennaio 2023) – Roma 3 gennaio 2023 – Dopo la sosta forzata per i Mondiali in Qatar, riparte domani lo spettacolo della Serie A con la sedicesima giornata di campionato. Si comincia alle 12:30 con il Milan impegnato nella trasferta contro la Salernitana. I rossoneri, secondi in classifica a otto lunghezze dal Napoli capolista, hanno ottenuto sei successi nelle ultime otto partite, mentre i granata nelle ultime sei gare casalinghe hanno subito una sola sconfitta. Secondo i dati analizzati dall’OsservatorioEurobet (www.eurobet.it) il 91% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Pioli. Solo il 5% ritiene che saranno i padroni di casa a trionfare, mentre il restante 4% pronostica un pareggio. I risultati esatti più giocati sono l’1-2, lo 0-2 e l’1-3. L’attaccante milanista Giroud risulta uno dei marcatori più quotati, insieme ai compagni di squadra Leao e Theo Hernandez.

La giornata prosegue con la sfida alle 16:30 al Via del Mare tra Lecce e Lazio. I padroni di casa hanno concluso l’anno con due vittorie consecutive, mentre gli uomini di Sarri nell’ultima uscita prima della sosta sono stati sconfitti in casa della Juventus. I biancocelesti sono dati vincenti dall’87% dei tifosi, mentre il 9% è convinto che il match si concluderà con un pareggio. Rispetto ai risultati esatti più giocati l’1-3, lo 0-2 e l’1-2 sembrano essere gli esiti più probabili. Secondo i pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dal capitano laziale Immobile, seguito dai compagni di squadra Felipe Anderson e Milinković-Savić.

Alle 18:30 si affronteranno sul prato del Giovanni Zini Cremonese e Juventus. I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Gli uomini di Allegri, dopo un inizio difficile, hanno collezionato sei vittorie consecutive che hanno permesso loro di chiudere l’anno al terzo posto. La Juventus è data vincente dal 96% dei tifosi. Tra i risultati esatti più giocati emergono lo 0-2, l’1-3 e lo 0-3. L’attaccante bianconero Milik potrebbe sbloccare il risultato, seguito dai compagni di squadra Kean e Rabiot.

La giornata si conclude con il match delle 20.45: a San Siro l’Inter ospiterà il Napoli. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei giornate, mentre i partenopei sono ancora imbattuti in campionato. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet l’esito del match è ancora aperto: il 42% dei tifosi è convinto che saranno i padroni di casa ad avere la meglio, mentre il 40% pronostica un pareggio e il 18% ritiene che trionferanno gli uomini di Spalletti. Sensazione confermata dai risultati esatti più giocati: l’1-1, il 2-1 e il 2-2. Tra i marcatori più pronosticati svetta l’attaccante neroazzurro Lukaku, seguito dal partenopeo Osimhen e dal compagno di squadra Dzeko.

