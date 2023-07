OSS. EUROBET: Tennis, si chiude Wimbledon e i pronostici sorridono a Djokovic e Sebalenka. Europeo U19, Spagna favorita nella vittoria finale

Luglio 13, 2023

(Adnkronos) – Questo fine settimana calerà il sipario sulla 131ª edizione di Wimbledon. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), Djokovic, che sfiderà domani in semifinale Sinner, risulta favorito nella vittoria finale al 41%; l’azzurro colleziona invece il 14% dei pronostici. Nell’altra semifinale Alcaraz, attualmente numero 1 del ranking mondiale sfiderà Medvedev; lo spagnolo è candidato alla conquista del titolo per il 26% degli appassionati. Il tabellone femminile che decreterà la vincitrice sabato 12 luglio vede invece tra le favorite la bielorussa Sebalenka, con il 27% dei pronostici, e l’atleta tunisina Ons Jabeur, che raccoglie il 12% delle preferenze.

Tempo di semifinali perl’Europeo Under 19 di calcio in corso a Malta: la Spagna, grande favorita per la vittoria finale con il 48% delle preferenze, sfiderà l’Italia, che raccoglie il 27% dei pronostici. Il Portogallo affronterà invece la Norvegia: iberici favoriti al 18% per il titolo.

Volge quasi al termine la seconda settimana del Tour de France. In arrivo un fine settimana sulle Alpi, prosegue nel frattempo la battaglia tra i due grandi favoriti: Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, con il 69% dei pronostici, e Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma, al 22% delle scelte.

Il calciomercato impazza in Serie A: l’attaccante belga Lukaku è indubbiamente uno dei protagonisti, con l’Inter in pole position (86%) per blindarlo definitivamente acquistandone il cartellino, anche se rimane vivo l’interesse del Milan (5%). Altro nome chiave in questa fase estiva è quello del centravanti partenopeo Victor Osimhen: i Campioni d’Italia vogliono trattenerlo in maglia azzurra (57%), ma PSG (28%) e Real Madrid (8%) continuano a puntare il nigeriano. Vlahovic resta nel mirino del Bayern Monaco (43%) e del Chelsea (26%), ma permangono comunque buone probabilità di vederlo in maglia bianconera anche nella prossima stagione (24%). Sempre in casa Juve, Federico Chiesa potrebbe restare sotto la Mole (64%), con Newcastle (19%) e Liverpool (10%) pronte a tentare un affondo. Dopo l’ultima stagione trascorsa con la maglia del West Ham, Gianluca Scamacca potrebbe lasciare la Premier League: Roma (55%), Juventus (22%) e Milan (16%) avrebbero messo gli occhi sull’attaccante.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL – Elena Oricelli – 02 773361 – elena.oricelli@mslgroup.com