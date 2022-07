OSS. EUROBET: Tour de France, Pogacar continua a essere il favorito per la vittoria finale. Calciomercato, grandi manovre in ogni reparto per le big europee

Luglio 15, 2022

(Adnkronos) – Roma, 15 luglio 2022. Con la dodicesima tappa vinta dal ventiduenne britannico Tom Pidcock, entra nel vivo il Tour de France. Il favorito alla vittoria finale resta però Tadej Pogacar (UAE TeamEmirates):secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet(www.eurobet.it), infatti, il 76% vede il ciclista sloveno vincente nella classifica generale, seguito dall’attuale maglia gialla Vingegaard (Jumbo Visma), che raccoglie l’11% delle preferenze. Seguono nei pronostici Roglic (Jumbo Visma) e Vlasov(Bora-Hansgrohe) che raccolgono rispettivamente il 4,5% e il 2,5%.

Nella speciale classifica scalatori il favorito a indossare la caratteristica Maillot à pois è il franceseRomain Bardet (Team DSM),che riscuote il 22,5% dei consensi, seguito dal canadese MichaelWoods (Israel-Premier Tech) dato al 16%. In questa classifica Pogacar raccoglie solamente il 13%delle preferenze, seguito da Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) al 3%.Secondo gli appassionati, la squadra attualmente in testa alla classifica dei Team è la Jumbo-Visma con il 52% dei pronostici, seguita da Groupama-Fdj al 13% e da Ef Education-Easy Post al 7%.

L’Osservatorio Eurobet ha inoltre scattato una fotografia dei rumors di calciomercato riguardanti le big europee: il Real Madrid ha ancora nel mirino per rinforzare il reparto offensivo l’attuale giocatore del Liverpool Salah, che raccoglie l’89% delle preferenze. Per i tifosi sembra allontanarsi l’opzione Gnabry, attualmente al 2%. Prosegue l’interesse del Barcellona nei confronti di Robert Lewandowski, che raccoglie il 33% dei pronostici. In lizza per indossare la casacca blaugrana anche due giocatori del Chelsea, rispettivamente il difensore Azpilicueta (20%) e il centrocampista Alonso(14%). I Blues londinesi pensano a ulteriori soluzioni in difesa dopo l’acquisto di Koulibaly: secondo gli appassionati il favorito sembra essere il giocatore della Juventus De Ligt (92%), seguito dal francese Kimpembe (4%) e dal giocatore croato Gvardiol (3%). Il Paris Saint-Germain sembra essere sulle tracce del difensore dell’Inter Skriniar e del centrocampista del Real Madrid Tchouameni, che raccolgono rispettivamente il 53% e il 4% delle scelte. Il Bayern Monaco pensa invece al centrocampista del Barcellona e della Nazionale francese Ousmane Dembélé (1%).

