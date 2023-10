OSS. EUROBET:Serie A, i pronostici della nona giornata favoriscono le prime della classe.MotoGP, Bagnaia in pole position con il 38% delle scelte in Australia

Ottobre 20, 2023

(Adnkronos) – Roma, 20 ottobre 2023. Dopo lo stop per le qualificazioni all’Europeo 2024, questo fine settimana riprende la Serie A. Tra gli anticipi della nona giornata di campionato,sabato alle 18:00 si disputerà Torino-Inter. I granata non vincono da quattro gare consecutive, mentre i neroazzurri sono attualmente secondi in classifica a due punti dal Milan capolista.Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 78% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Inzaghi. Il 12% dei tifosi, invece, è convinto che le due squadre pareggeranno, mentre i padroni di casa sono dati vincenti al 10%. I risultati esatti più giocati sono l’1-2, lo 0-1 e l’1-1. Tra i marcatori più giocati svettano gli interisti Lautaro Martinez, Thuram e il torinista Zapata.

Domenica, nell’anticipo delle 12:30, sul prato dell’Olimpico la Roma ospiterà il Monza. I giallorossi, dopo un avvio di campionato difficoltoso,hanno collezionato due vittorie consecutive, mentre gli uomini di Palladino vengono da una striscia positiva di cinque risultati utili. L’81% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Mourinho. Il match potrebbe terminare in parità secondo l’11% degli appassionati, mentre i lombardi raccolgono l’8% delle scelte.Tra i risultati esatti più giocati emergono il 2-1, l’1-0 e il 2-0. I giallorossi Lukaku, Belotti e Aouar potrebbero sbloccare il risultato.

La giornata di domenica si conclude con il big match delle 20:45 tra Milan e Juventus. I rossoneri sono primi in classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla Vecchia Signora. Per il match di San Siro il 61% ritiene che saranno i padroni di casa a trionfare, mentre il 21% ritiene che il match terminerà con un pareggio.Infine, il 18% auspica la vittoria degli uomini di Allegri.Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più pronosticati: il 2-1, l’1-1 e l’1-0. Leao potrebbe segnare la prima rete dell’incontro, insieme al compagno di squadra Giroud e al bianconero Milik.

Come ultima sfida del turno, lunedì ore 20:45 andrà in scena il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. La Viola, al quarto posto della classifica, nelle ultime cinque gare ha collezionato ben quattro vittorie e un pareggio. Gli uomini di Andreazzoli hanno collezionato una sola vittoria in questo campionato e sono ancora alla ricerca del primo gol in trasferta. Il 91% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Italiano ad aggiudicarsi l’incontro. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati il 3-1, il 2-0 e il3-0 sembrano essere gli esiti più probabili. I fiorentini Gonzalez, Bonaventura e Nzola potrebbero siglare il primo gol della partita.

Questo fine settimana la MotoGp fa tappa in Australia. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, sul Circuito di Phillip Island è la Ducati di Pecco Bagnaia a partire favorita con il 38% delle scelte. Bagnaia si trova attualmente con 18 punti di vantaggio in classifica mondiale sul compagno di scuderia Martin, secondo nei pronostici con il 26%.

Dopo una settimana di pausa, la Formula Uno riparte in Texas: il pilota della Red Bull Max Verstappen ha già vinto il titolo mondiale per la terza volta consecutiva, con sei Gran Premi di anticipo. Sul Circuit Of The Americas l’olandese resta il favorito con il 61%, segue la Ferrari di Leclerc con il 14%.

