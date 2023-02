OSS. EUROBET:Serie A, il Napoli capolista vuole allungare le distanze, ma Inter e Atalanta tentano la rincorsa

Febbraio 17, 2023

(Adnkronos) – Roma, 17 febbraio 2023. La ventitreesima giornata di Serie A si apre questa sera con la sfida Sassuolo-Napoli alle 20:45. I padroni di casa arrivano da un pareggio in trasferta contro l’Udinese, mentre i campani vogliono allungare ulteriormente le distanze sull’Inter, prima inseguitrice in classifica.Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) al Mapei Stadium l’86% dei tifosi si aspetta una vittoria degli uomini di Spalletti. I risultati esatti più giocati sono l’1-2, l’1-3 e l’1-1. Il risultato potrebbe essere sbloccato dai partenopei Osimhen,Kvaratskhelia e Zieliński.

Sabato alle ore 18:00 un Milan in cerca di continuità fa visita al Monza, imbattuto in campionato da otto partite.Per questo derby lombardo, il 53% dei tifosi è convinto che sarà la squadra ospite a trionfare, mentre il 31% pronostica un pareggio. Il 16% auspica una vittoria degli uomini di Palladino.Tra i risultati esatti più giocati spiccano l’1-2, lo 0-2e lo 0-1. I rossoneri Giroud e Leao potrebbero segnare la prima rete del match,insieme all’attaccante del Monza Petagna.

Il sabato di Serie A si chiude alle 20:45 con Inter-Udinese. I nerazzurri nonostante l’imminente impegno in Champions non vogliono ripetere l’esito della gara di andata, vinta dai friulani in rimonta per 3-1. In questo incontro,l’Inter è data vincente dal 92% degli appassionati. Tali sensazioni si riflettono tra i risultati esatti più quotati: il 2-1,l’1-0eil 3-1.Secondo i tifosi,i marcatori che potrebbero siglare il primo gol sono gli interisti Lautaro Martinez, Lukaku e Barella.

Domenica il pranzo è servito con Atalanta-Lecce alle 12:30.Dopo la vittoria ai danni della Lazio, la Dea vuole agganciare l’Inter al secondo posto; la squadra di Baroni cerca punti per consolidare la quota salvezza.Per questa sfida,gli uomini di Gasperini raccolgono il 94% delle preferenze. Anche i risultati esatti più puntati sorridono agli orobici con il 3-1, il 2-1 e il 3-0.Secondo i pronostici, le marcature potrebbero essere aperte dai bergamaschi Højlund, Lookmane Koopmeiners.

