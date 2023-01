OSS. EUROBET:Serie A, nell’ultima di andata il Napoli vuole mantenere il primato, Juve e Milan cercano un pronto riscatto

Gennaio 20, 2023

(Adnkronos) – Roma, 20gennaio 2023

La Serie A giunge al giro di boa questo fine settimana con la diciannovesima giornata di campionato, ultima del girone di andata. Si parte sabato con alcuni anticipi, tra cui il derby campano Salernitana-Napoli alle ore 18:00. Sfida impegnativa per i granata, che arrivano dal pesante ko subito a Bergamo, contro un Napoli su di giri dopo la vittoria casalinga ai danni della Juventus. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 93% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Spalletti.I risultati esatti più giocati sono l’1-3, lo 0-2e l’1-2. L’attaccante partenopeo Osimhen risulta uno dei marcatori più quotati, insieme a i compagni di squadra Zielinski e Kvaratskhelia,del quale però si stanno ancora valutando le condizioni fisiche.

Si terrà domenica alle ore 18:00 la sfida al Picco tra Spezia e Roma. I padroni di casa cercano punti per consolidare la propria permanenza nella massima categoria, mentre i capitolini cercano di recuperare terreno nella corsa Champions. I giallorossi sono dati vincenti dal78% dei tifosi, mentre il 16% è convinto che il match si concluderà con un pareggio.Rispetto ai risultati esatti più giocati lo 0-1, l’1-2 e l’1-1 sembrano essere gli esiti più probabili. Secondo i pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dall’attaccante romanista Dybala, seguito dai compagni di squadra Abraham e Pellegrini.

La domenica si chiude all’Allianz Stadium con l’incontro Juventus-Atalanta. Le due compagini si presentano al match con umori opposti: gli uomini di Allegri cercano una reazione dopo la manita subita in casa del Napoli, mentre gli orobici sono galvanizzati dall’8-2 ai danni della Salernitana.Pronostici a favore dei padroni di casa, che raccolgono il 64% delle preferenze, mentre il 22% auspica un pareggio; il 14% ritiene che saranno gli uomini di Gasperini a trionfare.Tra i risultati esatti maggiormente quotati emergono il 2-1,il 2-2e l’1-1. Secondo gli appassionati sarà un giocatore bianconero a sbloccare il risultato:trai marcatori più giocati infatti spiccano Milik, Di Maria e Chiesa.

Nel posticipo di lunedì delle 20:45 si sfideranno Inter ed Empoli. I neroazzurri vengono dalla vittoria in Supercoppa contro il Milan, mentre gli uomini di Zanetti hanno collezionato tre risultati utili nelle ultime tre gare. Il 94% dei tifosi è convinto che sul prato del San Siro saranno i padroni di casa ad avere la meglio.Il pareggio, invece, viene pronosticato al 3%, così come la vittoria dell’Empoli.Queste sensazioni dei tifosi si riflettono nei risultati esatti più giocati: il 3-0, il 2-0 e il 3-1. Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, potrebbe aprire le marcature, seguito dai compagni di squadra Barella e Dzeko.

Il diciannovesimo turno si concluderà con Lazio-Milan che si disputerà martedì alle 20:45. I biancocelesti vengono dalla vittoria con il Sassuolo, mentre i rossoneri vogliono dimenticare la delusione per la sconfitta in Supercoppa e i due pareggi consecutivi in campionato. La sfida potrebbe terminare con la vittoria del Milan secondo il 48% degli appassionati. Il pareggio è giocato al 30%, mentre la vittoria dei padroni di casa viene pronosticata al 22%.I risultati esatti maggiormente puntati sono l’1-2, l’1-1 e lo 0-1. Il risultato potrebbe essere sboccato dall’attaccante del Milan Leao, seguito dal compagno di squadra Giroud e da Milinković-Savić, centrocampista biancoceleste.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL – Elena Oricelli –02 773361- elena.oricelli@mslgroup.com