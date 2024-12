Osservatorio tado°-Italiani sempre più attenti al consumo energetico: il 64% è pronto a intraprendere azioni per ridurre i consumi e limitare le spese famigliari

18 Dicembre 2024

– Il caro energia spaventa ancora gli italiani: l’85% teme che le bollette rimarranno alte ancora per anni

Milano, 18 dicembre 2024. Negli ultimi anni il crescente peso delle spese energetiche sul costo della vita ha messo in allarme molte famiglie italiane. Questo scenario non sembra destinato a cambiare, secondo l’85% degli italiani, infatti, le bollette rimarranno elevate per almeno i prossimi tre anni, una prospettiva che preoccupa per il suo impatto sul bilancio domestico. Oltre la metà degli intervistati (53%) ha dichiarato di essere oggi più consapevole e preoccupata dei costi di riscaldamento rispetto a cinque anni fa, segno di una maggiore attenzione ai consumi. Questo scenario è quanto emerge da un sondaggio[1] condotto di recente da tado°, produttore di termostati intelligenti e fornitore di soluzioni per la gestione energetica.

Per far fronte a questa situazione, il 64% della popolazione ha manifestato l’intenzione di adottare misure per ridurre i consumi energetici nei prossimi anni. Tra le soluzioni più gettonate figurano l’installazione di pannelli solari (20%), interventi di isolamento termico su finestre, pareti o tetti (19%) e l’adozione di pompe di calore (11%). Questi investimenti non rappresentano solo una risposta alle difficoltà attuali, ma anche un’opportunità per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e rendere più sostenibili i consumi. La volontà di intervenire dimostra come il caro energia stia spingendo sempre più italiani a cercare soluzioni innovative e durature per affrontare il problema.

Un’altra delle misure che può contribuire nella riduzione dei consumi è l’adozione di termostati intelligenti, i quali rappresentano una tecnologia efficacie per permettere la riduzione delle bollette del riscaldamento e dell’acqua calda di circa il 22%[2] (in media). Infatti, sono sempre di più gli utenti che si rivolgono a tado° per i suoi vantaggi.

Oltre la metà degli intervistati (51%) ha evidenziato la programmazione intelligente come la funzionalità preferita di tado°, seguita dalla possibilità di controllare il clima di ogni singola stanza in maniera separata (22%). I termostati intelligenti e i termostati per radiatori di tado° possono essere installati da chiunque in meno di 30 minuti, grazie all’app che li guida passo dopo passo. Con opzioni cablate e wireless, sono compatibili con oltre il 95% delle case in Europa. Qualsiasi radiatore con valvola termostatica esistente può essere trasformato in un radiatore intelligente semplicemente sostituendo il termostato.

Christian Deilmann, CPO e co-fondatore di tado°, ha sottolineato l’importanza di prendere controllo dei consumi energetici per proteggersi dall’aumento dei costi. Il sondaggio evidenzia che la maggior parte degli italiani, insieme all’80% dei cittadini europei, è consapevole di dover affrontare bollette energetiche elevate e ha manifestato preoccupazione maggiore rispetto a cinque anni fa. Tuttavia, adottare semplici misure di risparmio energetico può contribuire a mitigare gli impatti finanziari.

1. Indagine condotta su 9.518 clienti tado° di cui 1.628 in Italia, tra aprile e giugno 2024. 2. Basato su dati interni relativi alla media di tutti i clienti tado°. Suddivisione delle medie: Totale 22%, Regno Unito 19%, Germania 25%, Italia 22%, Spagna 22%, Paesi Bassi 21%, Belgio 22%, Danimarca 25%.