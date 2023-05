Ottava edizione di Insights-X in autunno: incontro internazionale del settore con eXtra-Day, marchi famosi e tendenze

Maggio 17, 2023

– NORIMBERGA, Germania, 17 maggio 2023 /PRNewswire/ — Dopo il successo del rilancio dello scorso anno, si annuncia l’ottava edizione di Insights-X in autunno. Dall’11 al 14 ottobre, il settore internazionale della cartoleria si incontra nuovamente presso il Centro Fiere di Norimberga. Con il ritorno di marchi forti e la promozione di start-ups innovative, l’esposizione per ” Stationery, Office, Bags and more” offre ai responsabili internazionali una combinazione di successo di tendenze ed innovazioni nel momento perfetto, in autunno, per gli ordini. La piacevole ed efficiente atmosfera di networking di Insights-X sarà rafforzata dall’ampliamento di eventi serali comunicativi e dall’introduzione dell’eXtra-Day.

Un giorno in più nel fine settimana

“Secondo il nostro sondaggio, il sabato è risultato un giorno di trading importante per la regione DACH, ed è per questo che stiamo implementando l’eXtra-Day con l’Insights-X di quest’anno”, afferma Christian Ulrich, portavoce del Consiglio d’Amministrazione della Spielwarenmesse eG, motivando la nuova durata della fiera. Durante la settimana, da mercoledì a venerdì, si attendono soprattutto acquirenti di grandi catene di negozi da tutta Europa che attingeranno dal gruppo completo di espositori nei padiglioni 12.0, 11.0 e 10.0, mentre l’ulteriore apertura del sabato si concentra sul commercio al dettaglio con fornitori noti e promozioni nei padiglioni 11.0 e 10.0. La suddivisione dei gruppi merceologici nei tre padiglioni del Centro Fiere di Norimberga garantisce un networking efficiente e distanze ridotte. Ciò significa che i sei gruppi merceologici “Strumenti di scrittura ed accessori”, “Carta e archiviazione”, “Artistico e creativo”, “Scrivania ed ufficio”, “Borse ed accessori” e “Cartoleria e regali” possono essere visitati in un’atmosfera d’affari rilassata in tutti i giorni della fiera.

Marchi forti, start-up creative

L’alta qualità, sia per gli espositori che per i visitatori, continua a essere una priorità importante dell’Expo. La fase di registrazione è in pieno svolgimento. Così, dopo una pausa, saranno nuovamente presenti le rinomate aziende e i marchi Faber-Castell, duo schreib & spiel, il Gruppo Iden e STABILO. Inoltre, parteciperanno a Insights-X giganti internazionali del settore come Clairefontaine ed Exacompta (Francia), Gataric (Bosnia), GIPTA (Turchia), Santoro (Gran Bretagna) e Seven (Italia), nonché le aziende tedesche Lässig, Online Schreibgeräte, Stylex e Undercover. Fino ad oggi, tra i paesi di punta, figurano Germania, Cina, Turchia, Italia, Polonia, Spagna, India, Grecia e Paesi Bassi. Per la prima volta sarà presente uno stand comune turco. Si trova nel padiglione 12.0, così come le creative idee delle start-up di espositori internazionali e di giovani aziende innovative tedesche. Il padiglione 10.0 ospita anche l’InsightsArena con attività interattive ed un’area ristoro.

Sperimentate dal vivo le tendenze della cartoleria

Grazie alla combinazione ottimale di settori, Insights-X offre ad acquirenti e rivenditori l’opportunità di scoprire nuovi prodotti e tendenze e di adattarli individualmente al proprio assortimento. Allo stesso tempo, un tema continua a svilupparsi: la sostenibilità. Essa si manifesta nell’uso di plastiche riciclabili, prodotti ricaricabili e penne o carta piantabili. Un’altra tendenza è la carta, che continua a essere molto popolare, sotto forma di agende disegnate con amore, origami o persino cartapesta, che sta vivendo una rinascita. Inoltre, i produttori di penne classiche stanno arricchendo il settore creativo e offrono set per il bricolage e la calligrafia. Last but not least il tema delle licenze è onnipresente nel segmento Back to School, dove Insights-X è particolarmente forte. Hit collaudati come “Harry Potter”, ma anche nuovi film come “Barbie”, “Arielle” o “Dungeons & Dragons” offrono un potenziale per la gamma di prodotti di quest’anno.

Una visita alla fiera ricca di avvenimenti

Oltre alle innovazioni nel momento perfetto, in autunno, per ordinare, l’attenzione di Insights-X si concentra sul networking. Il popolare AfterHour della prima sera della fiera, in cui il settore si riunisce prontamente, serve anche a coltivare i contatti interpersonali. Il successivo evento di spicco è previsto per venerdì 13 ottobre. L’associazione duo schreib & spiel tiene la sua conferenza autunnale nel pomeriggio direttamente nel quartiere fieristico. La sera gli organizzatori, insieme agli espositori, vi invitano a un grande incontro. Il programma completo è disponibile per i partecipanti alla fiera sul sito web www.insights-x.com e nell’app Insights-X. Un ulteriore supporto digitale, per una preparazione perfetta alla fiera, è fornito dall’elenco degli espositori con funzione di ricerca, dalle planimetrie interattive dei padiglioni e dall’area di networking con chat e possibilità di fissare appuntamenti. Il biglietto, al prezzo di 15 euro, consente l’accesso a Insights-X per l’intera durata della fiera e può essere utilizzato anche come biglietto per i trasporti pubblici. La fiera è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 (padiglione 12.0 – 17.00) e il sabato dalle 9.00 alle 17.00. La vendita dei biglietti inizierà il 26 luglio.

“Ci rallegriamo di continuare a dare forma, insieme all’industria, a Insights-X. Il formato compatto e comunicativo è ora ancora più adatto ai nostri espositori e agli operatori del settore, in modo che, in tre o quattro giorni, ognuno possa scegliere il proprio momento clou”, riassume Christian Ulrich.

Insights-X

Insights-X è la fiera specializzata del settore della carta, delle forniture per ufficio e della cancelleria (PBS). Ogni anno, in ottobre, l’evento riunisce i principali produttori e fornitori di marchi di tutte le dimensioni presso il centro fiere di Norimberga. Gli operatori del settore vi trovano una gamma completa di prodotti per la cartoleria, l’ufficio, le borse e altro ancora. Il prossimo evento si tiene dall’11 al 14 ottobre 2023, compreso l’eXtra-Day. Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all’indirizzo www.insights-x.com.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG è l’organizzatrice di fiere e fornitrice di servizi di marketing per l’industria del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. L’azienda, con sede a Norimberga, organizza la Spielwarenmesse® di Norimberga, leader a livello mondiale, integrata dall’offerta costituita dalla Spielwarenmesse® Digital. La gamma completa comprende anche le Internationale Spieltage SPIEL a Essen, la Kids India a Mumbai e l’Insights-X a Norimberga. Il tema delle licenze e delle partnership viene ampliato da BRANDmate a Offenbach. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche campagne di promozione ed il programma fieristico internazionaleWorld of Toys by Spielwarenmesse eG, che porta i produttori, con partecipazioni congiunte, alle fiere in Asia e negli Stati Uniti. Spielwarenmesse eG è rappresentata in tutto il mondo da agenti in oltre 90 Paesi. Inoltre, le filiali Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. sono responsabili per la Repubblica Popolare Cinese e Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. per l’India. La filiale Die roten Reiter GmbH, con sede a Norimberga, opera come agenzia di comunicazione per l’industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo aziendale completo di Spielwarenmesse eG è disponibile su Internet all’indirizzo www.spielwarenmesse-eg.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2077281/Insights_X_Spielwarenmesse.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2077282/Insights_X_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ottava-edizione-di-insights-x-in-autunno-incontro-internazionale-del-settore-con-extra-day-marchi-famosi-e-tendenze-301824919.html